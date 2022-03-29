Новые санкции против рф: Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов, а Bloomberg со 2 апреля отключит российским клиентам доступ к своим терминалам

Минцифра и ее глава Михаил Федоров опубликовали перечень ограничений, которые были введены за последние сутки против россии и/или беларуси. Так, Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов. Это значит, что российские компании больше не смогут производить смартфоны с Android на GMS для российского рынка.

Nokia и американская корпорация Lexmark, специализирующаяся на разработке и изготовлении устройств для печати и обработки изображений, приостановили поставки в рф.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Bank решила отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с российскими или белорусскими компаниями по всему миру. Также японские банки, в частности, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, ​​приостановили долларовые транзакции с российским Сбербанком.

TikTok запретил пользователям из россии размещать ролики даже с помощью VPN

Бренд организатора азартных игр Parimatch прекратил сотрудничество с россией и завершил все юридические и технические процессы вывода франшизы.

Juniper Networks прекратил все продажи, доставку продуктов и услуги поддержки для клиентов в россии и беларуси. И продолжит поддерживать клиентов и партнеров в Украине (кроме Донецкой, Луганской областей и Крыма).

Крупная японская корпорация Fujitsu Limited, производитель электроники и ИТ-компания, прекратила свои заказы в россию как на товары, так и на услуги.

Американский разработчик программного обеспечения Veeam прекратил все продажи в россии. Испанский разработчик программного обеспечения VyOS отказался от сотрудничества с российскими организациями.

Компания Bloomberg со 2 апреля отключит для российских клиентов доступ к своим терминалам — компьютерной системе, предоставляющей участникам финансовых рынков информацию в реальном времени, новости и аналитику.

Производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекращает поставки чипов. Это может приостановить создание и внедрение техники на российских процессорах.

Консалтинговая IT-компания Accenture прекращает работу в россии, а SEO-платформа Serpstat заблокировала российские аккаунты без возврата средств.

Подписку Apple Music в России теперь можно оплатить только за счет мобильного телефона.

Российским подписчикам сервиса Deezer поступило сообщение о прекращении работы «в связи с текущими экономическими санкциями».

Крупнейший в мире онлайн-маркет продажи винила и CD Discogs также недоступен в россии и россияне больше не смогут покупать и продавать музыку на этой площадке.

Niantic (AR-игра Pokémon GO и другие) частично вышла из рф. А в начале марта Electronic Arts, Rockstar Games и Activision Blizzard перестали продавать свои игры в россии.