Адаптивный карантин в Украине продлили до конца октября, и на месяц закрыли границы для иностранцев





Кабинет Министров принял решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 (включительно). При этом, в зависимости от эпидемиологической ситуации, регионы и далее будут делить на четыре категории, но в «зелёных» зонах усилят ограничения. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На минувшей неделе в Украине было зафиксировано несколько новых антирекордов заболеваемости COVID-19. 21 августа коронавирусную инфекцию обнаружили у рекордного количества людей — 2328. Поэтому о завершении эпидемии речь пока не идёт. В такой ситуации правительство и приняло решение очередной раз продлить адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 (включительно).

Вместе с тем, правительство усиливает ограничения в стране. Отметим, с 3 августа в Украине вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную». Разделение на зоны обновляют каждый четверг, а изменения вступают в силу он в понедельник. С 1 сентября правительство усиливает ограничения в «зелёной» зоне, то есть там, где наблюдается лучшая эпидемиологическая ситуация. Кабмин запрещает в «зелёных» зонах проведение дискотек, работу ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга. Правительство считает, что такие заведения не соблюдают карантинных ограничений и способствуют распространению вируса среди молодежи. Также запрещается проведение концертов. Но исключение делают для тех учреждений культуры, для которых проведение концертов в течение последнего года является основным видом деятельности.

Также правительство предоставляет органам местного самоуправления доступ к приложению «Дій вдома» для контроля людей, которые должны быть на самоизоляции и/или нарушили правила карантина.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса, правительство решило ограничить въезд иностранцев в Украину. В соответствии с решением, принятом на заседании КМУ 26 августа, с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно в Украину запрещен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства. Но из этого правила имеется несколько исключений.

Исключение составляют граждане, имеющие вид на жительство в Украине, члены международных и гуманитарных миссий и организаций. Исключение из правила также распространяется на тех иностранцев, которые прибывают по приглашению Министерства иностранных дел, Министерства обороны Украины или членов экипажей.

Также будут пропускать граждан, следующих на территорию Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение 2 дней, которые учатся в украинских учебных заведениях или проходят военную службу в Вооруженных силах Украины. Беженцы и лица, которые нуждаются в дополнительной защите, также смогут въехать в Украину. Кроме того, граница останется открытой для деятелей культуры, которые прибывают по приглашению учреждений культуры вместе с сопроводительной лицом. То же касается и участников спортивных соревнований, проходящих на территории Украины. Наконец, въехать в Украину смогут люди, прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения или ввозящие к нам гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

Также чиновники уточнили, что пограничники смогут пропускать граждан Беларуси, если они захотят находиться в Украине. Об этом просил Владимир Зеленский.

Источник: hromadske 1, 2