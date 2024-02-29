Adobe представила генеративный искусственный интеллект для создания музыки

Adobe представила Project Music GenAI Control ─ платформу, которая может генерировать аудио из текстовых описаний (например, «веселый танец», «грустный джаз») или эталонной мелодии и позволяет пользователям настраивать результаты в пределах одного рабочего процесса.

Используя Project Music GenAI Control, пользователи могут регулировать такие вещи, как темп, интенсивность, повторяющиеся шаблоны и структуру. Или они могут взять трек и продлить его до произвольной длины, ремиксируя музыку или создавая бесконечный цикл.

Этот инструмент Adobe разработала в сотрудничестве с исследователями Калифорнийского университета и Университета Карнеги-Меллона. Сейчас это исследовательский проект, хотя впоследствии может стать общедоступным. Пока что у платформы еще даже нет интерфейса пользователя.

«Так что это действительно понятно: искусственный интеллект создает музыку с вами в качестве режиссера, и вы можете делать с этим много вещей», — рассказал руководитель отдела исследований аудио и видео искусственного интеллекта Adobe Гаутем Майсур. «[Инструмент] создает музыку, но [также] дает вам различные формы контроля, чтобы вы могли испытать что-то. Вам не обязательно быть композитором, но вы можете выразить свои музыкальные идеи».

Майсур заявил, что Adobe, как правило, разрабатывает свои инструменты генеративного искусственного интеллекта для данных, которые находятся под лицензией или в открытом доступе, чтобы избежать потенциальных проблем с интеллектуальной собственностью. Он добавил, что Adobe работает над технологией водяных знаков, чтобы помочь идентифицировать аудио, созданное Project Music GenAI Control, но признал, что работа над этим еще продолжается.

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Источник: techcrunch

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