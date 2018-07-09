Аэропорт Борисполь возглавил рейтинг ACI Europe и установил новый рекорд пассажиропотока

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Международный совет аэропортов (ACI Europe) опубликовал обновленный рейтинг самых крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров. Новая версия рейтинга составлена по итогам работы в мае 2018 года.

Итак, показав самые высокие темпы роста в последнем месяце весны (на 22,2%), аэропорт Борисполь вышел на первое место рейтинга, оставив позади аэропорты Внуково (16,8%), Афин (+15,4%), Варшавы (+15,1%) и Будапешта (+13,4%).

Отметим, что рейтинг ACI Europe за май включает 229 аэропортов, который суммарно обеспечивают более 88% европейского пассажиропотока.

Напомним, что в мае в Киеве проходил финал Лиги чемпионов УЕФА, в период с 25 по 27 мая столичные аэропорты приняли большое количество пассажиров. Собственно, именно это помогло Борисполю попасть на вершину рейтинга.

В пресс-службе аэропорта отдельно отмечают, что за день (с 15:00 26 мая по 15:00 27 мая) Борисполь принял 60,3 тыс. пассажиров (регулярные рейсы + чартерные перелеты). Этот результат, который стал новый абсолютным рекордом, позволил аэропорту дополнительно получить почти 31,5 млн грн чистой прибыли.

Одновременно Борисполь рассказал об итогах работы в первом полугодии 2018 года. За отчетный период он обслужил 5 577 205 пассажиров, что соответствует росту на 18% в годовом выражении.

Отдельно отмечается, что в июне 2018 года услугами аэропорта воспользовались 1 201 358 человек, что на 18% больше, чем годом назад.

Также приводится разбивка по видам рейсов: регулярные, нерегулярные и трансферные. На регулярных за первое полугодие было перевезено 4 259 249 человек (+15%), на нерегулярных – 1 317 956 (+31%), еще 1 480 160 (+12,8%) пришлось на трансферные. Если выделять только результат прошлого месяца, то регулярными рейсами воспользовались 872 649 пассажиров (+19%), нерегулярными – 328 709 (+14%).

Источник: Международный аэропорт Борисполь и cfts