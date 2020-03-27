Акции Tesla за неделю подешевели на 40% (а затем резко отыграли потери)





В феврале тенденция роста стоимости акций Tesla, наблюдавшаяся с конца прошлого года, сменилась на противоположную. С тех пор акции автомобильного предприятия Илона Маска продолжают дешеветь. За последние семь дней акции Tesla подешевели на целых 40%, пишет Teslarati. Откат происходит на фоне свежих прогнозов Уолл-стрит о краткосрочных и долгосрочных перспективах производителя.

На этой неделе аналитик Argus Research Билл Селески изменил рекомендацию по акциям Tesla с «Покупать» на «Придержать». Он объяснил, что поставки автомобилей, вероятно, снизятся из-за продолжающейся пандемии коронавируса и закрытия производственных мощностей Tesla на карантин. Напомним, на прошлой неделе Tesla фактически закрыла главный завод в США, выполняя распоряжение местных властей о трехнедельном карантине из-за коронавируса.

Справедливости ради, завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, где выпускаются младшие седаны Model 3 работает. Более того, к настоящему моменту Tesla вышла на объемы выпуска 3 тыс. Model 3 в неделю (проектная мощность линии Phase 1 — 150 тыс. Model 3 в год) и уже обустраивает линию Phase 2 по сборке Model Y (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 250 тыс. электрокаров).

То есть, акции Tesla, как и прежде, волатильны, как биткоин. Когда биржевой рынок ощутил на себе последствия пандемии коронавируса, акции производителя электромобилей резко упали, достигнув отметки $351 штуку на прошлой неделе. Но впоследствии они столь же быстро отыграли потери, увеличившись на 47% за последние семь дней. На момент написания этих на момент закрытия биржи NASDAQ 26 марта курс акций составлял $539,25 за штуку.

В то же время совершенно очевидно, что сейчас расти бизнесу Tesla, как всем остальным компаниям, мешает коронавирус. И пока ситуация с эпидемией в США не дает поводов для оптимизма: 26 марта США вышли на первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (82 404 случая заражения, 1178 зараженных умерли, 619 вылечились).

Источник: teslarati