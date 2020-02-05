Акции Tesla — как новый Bitcoin





С курсом акций Tesla последнее время происходит что-то очень странное. Да, у Tesla сейчас все отлично (и опубликованный на прошлой неделе финансовый отчет за четвертый квартал 2019 года — лишнее тому доказательство), что наглядно отражается в стоимости ее ценных бумаг, но нынешние скачки курса невольно ассоциируется с ситуацией на рынке криптовалют и колебаниями курса Bitcoin в 2017 году.

Собственно, достаточно взглянуть на график котировок акций Tesla за последние пять дней ниже, чтобы понять о чем идет речь.

3 февраля торги акциями Tesla на бирже NASDAQ открылись с $674,07 за одну ценную бумагу, тогда как на закрытии курс составлял уже $780. То есть, курс вырос более чем на $100 по итогам торговой сессии. На постторгах курс продолжил рост и на следующий день 4 февраля торги акциями Tesla начались с отметки $883,75, а к концу торговой сессии достигли нового максимума $968,99. То есть, за два дня курс акций Tesla поднялся на $300. В итоге состояние основателя Tesla Илона Маска увеличилось на $4,7 млрд (с начала года оно выросло на $13,5 млрд) и он поднялся на 22-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

К слову, аналитики Уолл-стрит также проводят аналогии между ростами курсов биткоина два года назад и Tesla сейчас.

Аналитик Roth Capital Крэйг Ирвин назвал происходящее с акциями Tesla самым настоящим безумием. И многие коллеги разделили его мнение.

Но на постторгах 4 февраля акции Tesla начали дешеветь и к открытию биржи NASDAQ 5 февраля стоимость ценных бумаг Tesla упала до $821,75 за штуку. Более того, акции продолжают падать. По состоянию на написание этих строк (19:30 по Киеву) курс акций Tesla составляет $752 и продолжает падать.

Сложно делать какие-либо прогнозы касательно того, когда курс Tesla отыграет эти «потери» и стабилизируется. С другой стороны, на большем временном отрезке все выглядит отлично. График ниже показывает динамику изменения стоимости акций Tesla с момента выхода на биржу в июне 2010 года. Но одно можно сказать наверняка — кто-то на этих колебаниях очень хорошо заработал.