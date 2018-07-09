Акции Xiaomi в первый же день торгов на Гонконгской бирже упали ниже заявленной цены размещения

Еще до выхода одного из крупнейших производителей техники в мире, китайской компании Xiaomi, на биржу, некоторые инвесторы усомнились в способности достижения ею заявленной цели. И не зря.

В процессе IPO (предварительных торгов с участием новых инвесторов) компания Xiaomi сумела продать акций на сумму $4,72 млрд вместо намеченных $6,1 млрд. И это при том, что первоначально Xiaomi нацеливалась и вовсе на 10-миллиардное IPO. Как и ожидалось, сегодня, 9 июня, акции Xiaomi начали котироваться на Гонконгской бирже. И в первый же день торгов акции упали на более чем на 2 процента по сравнению с нижней границей заявленной цены IPO.

Как сообщает CNBC, торги на Гонконгской бирже начались с цены 16,60 гонконгских доллара ($2,12) за одну акцию Xiaomi, что несколько ниже стоимости акций (17-22 гонконгских доллара или 2,2-2,8 долларов США), заявленной производителем для первичного публичного размещения накануне. Таким образом, можно констатировать, что IPO Xiaomi прошло далеко не самым лучшим образом. В то же время провальным его тоже не назовешь, ведь оно оказалось самым крупным среди технических компаний на Гонконгской бирже за последние четыре года.

Стоит отметить, что биржевой индекс Hang Seng во время обеденных торгов 9 июля повысился на 1,49%.

Одна из очевидных причин того, что Xiaomi вышла на биржу далеко не самым удачным образом – нынешняя торговая война США и Китая. Напомним, в ночь на 6 июля вступили в силу 25%-е американские пошлины на китайский импорт. Впрочем, многие аналитики считают такую цену акций справедливой, делая явный намек на то, что Xiaomi всегда была сильно переоценена.

Источник: CNBC