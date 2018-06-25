Xiaomi размещает акции на Гонконгской бирже, рассчитывая привлечь $6 млрд

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Мы уже несколько раз писали о планах известного китайского производителя Xiaomi выйти на биржу. И вот этот день настал. Уже сегодня, 25 июня, акции Xiaomi впервые появятся на Гонконгской бирже. В минувшую субботу состоялась пресс-конференция, посвященная этому важному для компании событию.

В рамках первого раунда Xiaomi планирует продать акций на $6 млрд, хотя изначально рассчитывала получить гораздо более крупную сумму – $10 млрд. Отметим, что пересмотр плана в меньшую сторону связан с приостановлением размещения акций на фондовых биржах материковой части Китая.

Всего на продажу будет выставлено около 2,2 млрд акций (точное количество – 2 179 585 000), причем 95% (2 070 605 000) предназначены для зарубежных покупателей. Xiaomi установила цену на уровне 17-22 гонконгских доллара (2,2-2,8 долларов США) и рассчитывает завершить процедуру 28 июня. В свободной продаже акции Xiaomi должны появиться 9 июля.

Выступая перед журналистами исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о высоком потенциале роста и еще раз подчеркнул, что кроме аппаратных продуктов Xiaomi занимается еще электронной торговлей и интернет-сервисами.

Кроме того, в рамках мероприятия было объявлено, что за свой вклад в развитие Xiaomi совет директоров вознаградил Лэй Цзюня, подарив ему акций на общую сумму $1,5 млрд.

Джеймс Райз, президент Азиатско-Тихоокеанского региона в Goldman Sachs, отметил, что сейчас Xiaomi оценивается в 54-70 млрд долларов. Это ощутимо меньше $100 млрд, на которые Xiaomi рассчитывала изначально.

Источник: gizmochina