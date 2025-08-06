Акционеры судятся с Tesla и Илоном Маском из-за Robotaxi и автопилота: "Сокрытие рисков является мошенничеством"

Инвесторы подали в суд на Tesla и Илона Маска. Истцов обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами из-за сокрытия рисков опасности беспилотных авто, в частности, Robotaxi.

Как сообщает Ruters, коллективный иск был подан в понедельник вечером по результатам первого публичного испытания Tesla Robotaxi в конце июня в Остине, штат Техас, США. Во время запуска авто превышали скорость, резко тормозили, выезжали на бордюр, выезжали на неправильную полосу движения и высаживали пассажиров посреди многополосных трасс. Цена акций Tesla упала на 6,1% в течение двух торговых дней после начала испытаний, что равно падению стоимости компании на $68 млрд.

Новый коллективный иск внесла акционерка Tesla Дениз Моран. Он требует возмещения убытков акционерам в период с 19 апреля 2023 года по 22 июня 2025 года. Истцы обвинили автопроизводителя и его владельца в неоднократном преувеличении эффективности и перспектив своей технологии автономного вождения, завышении финансовых перспектив и цены акций Tesla.

В частности, речь идет об заверениях Маска во время телефонной конференции 22 апреля о том, что Tesla «целенаправленно сосредоточена на запуске Robotaxi в Остине в июне», а также заявление Tesla в тот же день о том, что ее подход к автономному вождению обеспечит «масштабируемое и безопасное развертывании в различных географических регионах и с различными вариантами использования».

В январе 2024 года, по сообщению Futurism, Маск обещал, что компания запустит «более миллиона» роботакси уже в этом году. Общую ситуацию осложняет решение суда во Флориде, которое обязало Tesla выплатить около $329 млн в качестве штрафа и возмещения жертвам аварии, в которой частично виновато программное обеспечение компании для помощи водителю под названием Autopilot. Это решение может иметь серьезные последствия для планов компании по внедрению сервиса автономной перевозки.