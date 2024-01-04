Новости Софт 04.01.2024 в 15:06 comment views icon

Активация «истории ссылок» в Facebook и Instagram принесет вам еще больше таргетированной рекламы

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новая функция не только позволяет пользователям Facebook хранить недавно посещаемые сайты в одном месте, но и является способом Meta улучшить целевую рекламу.

«Помните, что когда история ссылок включена, мы можем использовать эту информацию для улучшения вашей рекламы», — отмечает компания в статье поддержки, на которую обратил внимание сайт Gizmodo.

Instagram имеет схожую функцию отслеживания ссылок. И хотя она не активирована стандартно, многие пользователи могут включить ее, не задумываясь о рекламе — поскольку Meta позиционирует ее в первую очередь как способ сохранения ссылок.

Активація «‎історії посилань» у Facebook та Instagram принесе вам ще більше таргетованої реклами
Скриншот: Engadget

Хорошая новость заключается в том, что вы все еще можете проверить, используете ли функцию и деактивировать ее. Для этого необходимо открыть ссылку в программе и нажать меню во встроенном браузере и отключить историю ссылок — процесс идентичный в Facebook и Instagram. (Кстати, о встроенных браузерах: в 2022 году исследователь конфиденциальности Феликс Краузе обнаружил, что Meta внедряет специальный «клавиатурный» JavaScript на веб-сайт, который вы посещаете через встроенный браузер программ, позволяющий компании контролировать все, что вы вводите и нажимаете, включая пароли).

Оба приложения удалят всю историю ссылок — хотя Meta говорит, что «завершение процесса удаления» может занять до 90 дней, поэтому некоторое время вы все еще будете видеть предварительно нацеленные на вас объявления.

В то же время, в ЕС Meta вообще может убрать рекламу для пользователей Facebook и Instagram — правда, за немаленькую ежемесячную плату (примерно 10 евро в месяц). Таким образом, компания планирует обойти европейские правила конфиденциальности.

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