Новости Крипто 06.02.2026

Предательство по-американски: семья Трампов тайно продала почти половину криптоплатформы WLF шейху ОАЭ

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Шейх Тахнун бин Заид Аль Нагаян, который курирует вопросы национальной безопасности ОАЭ и руководит государственными активами, приобрел почти половину активов World Liberty Financial, принадлежащей семье Дональда Трампа. За 49% долю в бизнесе арабская сторона выплатила $500 млн через инвестиционную платформу Aryam Investment 1.


Об этом неделю назад узнали Wall Street Journal. Впрочем, соглашение Эрик Трамп финализировал более года назад — 16 января 2025 года, за четыре дня до официального возвращения своего отца в Белый дом. Финансовые условия предусматривали, что половина суммы, а именно $250 млн, передается авансом. Из этих средств $187 млн поступили на счета компаний DT Marks DEFI LLC и DT Marks SC LLC, которые аффилированы с семьей Трампов. Еще $31 млн распределили между партнерами проекта: семьей Стива Уиткоффа, а также Заком Фолкманом и Чейзом Герро.

Сам проект World Liberty Financial стоит за стейблкоином USD1. Это цифровой актив, привязанный к доллару США и обеспечен казначейскими облигациями правительства, валютными депозитами и наличными. Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф официально значатся почетными соучредителями, однако операционное управление лежит на членах их семей.

Появление нового крупного акционера изменило состав руководства. В совет директоров World Liberty вошли топ-менеджеры компании G42 — Мартин Эдельман и Пэн Сяо. Они представляют интересы шейха Тахнуна, чья бизнес-империя и фонды (в частности Abu Dhabi Investment Authority) оцениваются в более чем $1,3 трлн. Инвесторы отмечают, что деньги на покупку доли в криптобизнесе не брались непосредственно из бюджета G42, а сама сделка не обсуждалась с президентом Трампом.


Параллельно с этим произошли сдвиги в государственной политике США. Администрация Байдена ранее блокировала поставки мощных чипов для Эмиратов из-за рисков их попадания в Китай. Однако после инвестиции шейха и его визита в Вашингтон в марте 2025 года ситуация изменилась. В мае США разрешили продажу 500 тыс передовых ИИ-процессоров от NVIDIA в год. Пятая часть этих чипов должна поступить именно в компанию G42.

Советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Заид Аль Нагаян и президент США Дональд Трамп в Белом доме, 18 марта 2025 года / Photo: Truth Social & CNBC

Такие события вызвали критику в Конгрессе. Сенатор Элизабет Уоррен назвала это коррупцией и потребовала отозвать разрешение на продажу технологий. Она призвала Стива Уиткоффа, «царя» по вопросам ИИ Дэвида Сакса и министра торговли Говарда Лютника свидетельствовать перед Конгрессом, чтобы выяснить, не была ли национальная безопасность обменяна на выгоду частной криптокомпании.

Сам Дональд Трамп на вопрос об инвестициях ответил, что не знает деталей сделки — мол, этим занимаются его сыновья и «семья в целом», тогда как он сосредоточен на приоритетах в Украине, Иране и России. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли и заместитель генпрокурора Тодд Бланш также отрицают конфликт интересов, называя обвинения безосновательными и напоминая о деловой активности семьи Байдена в прошлом, которая так и не привела к импичменту.

Источник: CNBC

