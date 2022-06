Aliens: Dark Descent, The Callisto Protocol и Fort Solis: главные игры и трейлеры Summer Game Fest 2022

В рамках мероприятия Summer Game Fest 2022 разработчики поделились информацией о своих грядущих проектах, представили трейлеры и геймплейные видео для игр, которые должны выйти в ближайшие годы. Предлагаем ознакомиться с наиболее интересными проектами и напоминаем, что ещё до начала мероприятия стало известно о скором выходе ремейка первой части The Last of Us.

Aliens: Dark Descent

Студия-разработчик Tindalos Interactive описывает Aliens: Dark Descent как командную игру, в которой предстоит командовать группой колониальных морских пехотинцев в сражениях против ксеноморфов и нового неизвестного врага. Релиз игры запланирован на 2023 год на консолях PlayStation и Xbox текущего и следующего поколений, а также на ПК.

The Callisto Protocol

Это игра в жанре survival horror от студии Striking Distance Studios, члены которой работали над оригинальной Dead Space. Разработчики показали геймплейный трейлер, в котором можно заметить много общего с Dead Space. Игра должна выйти 2 декабря.

Call of Duty: Modern Warfare II

Разработчики показали геймплейное видео с прохождением уровня. В ролике можно видеть поездку на катере, высадку на корабль в попытке нейтрализовать ракету, сражения, выживание в шторм, физику воды и ветра в игре. Выход игры Call of Duty: Modern Warfare II запланирован на 28 октября.

Продолжение Flashback

Игра Flashback помогла создать жанр кинематографического платформера в 1992 году, и спустя 30 лет после выхода у неё появилось продолжение. Сиквел разрабатывается французской студией Microids, он выйдет на консолях PlayStation и Xbox текущего и следующего поколения, Steam и Nintendo Switch зимой 2022 года.

Fort Solis

Разработкой игры Fort Solis занимается независимая студия Fallen Leaf. Этот проект описывается как фантастический «напряженный триллер», представляющий собой смесь Dead Space и фильма «Луна 2112» Дункана Джонса». Это динамичная повествовательная игра, действие которой происходит на удалённой марсианской шахтерской заставе. Игра будет выпущена в Steam.

Routine

Игра Routine была анонсирована ещё в 2012 году, но постоянно откладывалась. И вот теперь 10 лет спустя разработчики показали новый трейлер, в котором говорится, что игра выйдет на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One и Xbox Game Pass, но дата выхода всё ещё не называется. Изначально разработчики обещали жуткую атмосферу ужаса на космическом корабле, населённом опасными роботами.

Stormgate

Frost Giant Studios была основана бывшими разработчиками Blizzard, в том числе работавшими над стратегиями StarCraft и Warcraft. Студия анонсировала свою первую игру – научно-фантастическую стратегию в реальном времени с демонами. Предполагается, что Stormgate «остается верной» классической формуле RTS. Разработчики хотят использовать модель бесплатной игры без включения механики pay-to-win или крипто-токенов.

Highwater

Игра Highwater от разработчика Golf Club: Wasteland — это «приключенческая стратегическая игра, действие которой разворачивается в мире, опустошенном экстремальными климатическими изменениями». Трейлер рассказывает о персонажах, путешествующих по затопленному городу Alphaville, и демонстрирует фрагменты исследования и пошаговых боев.

Midnight Suns

Midnight Suns от Firaxis Games была анонсирована в прошлом году, а теперь названа официальная дата выхода – 7 октября. Это тактическая ролевая игра, действие которой разворачивается в «тёмной стороне вселенной Marvel».

Многопользовательская игра от создателей The Last of Us

Помимо ремейка The Last of Us Part I студия Naughty Dog также работает над многопользовательской игрой, которая должна быть такой же большой, как и её однопользовательские игры, и иметь уникальную историю. Изначально проект начинался как многопользовательский режим The Last of Us Part II, но затем его решили расширить до отдельной — пока еще безымянной — игры. Часть концепт-арта предполагает, что действие будет происходить в постапокалиптическом Сан-Франциско, и в ней представлен «совершенно новый состав персонажей». В следующем году разработчики обещают предоставить больше подробностей.

