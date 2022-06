Ремейк The Last of Us Part I для PS5 выйдет в сентябре, также в разработке находится версия для ПК

На сайте PlayStation Direct досрочно была опубликована страница, подтверждающая предыдущие слухи о выходе ремейка первой части The Last of Us. Уже удалённая страница содержала бокс-арт, скриншоты и некоторую другую информацию.

Судя по этой утечке, ремейк под названием The Last of Us Part I выйдет для консоли PS5 уже 2 сентября этого года. Для PlayStation Direct запланирован выход эксклюзивного издания Firefly Edition со специальными бонусами. Кроме того, страница содержала упоминание «также в разработке для ПК». Таким образом, поклонникам следует ожидать появления порта для ПК, хотя дата его выхода не уточняется.

Судя по описанию, ремейк The Last of Us Part I для PS5 и ПК будет включать «модернизированный игровой процесс, улучшенные элементы управления и расширенные возможности доступа» (очевидно, речь об улучшениях, доступных в The Last of Us: Part II). Ещё заявлены улучшения в таких сферах, как эффекты, исследования и бои. Эксклюзивная версия The Last of Us Part I Firefly Edition включает полную однопользовательскую кампанию и главу-приквел под названием Left Behind.

