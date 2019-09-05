Amazon анонсировала первые телевизоры Fire TV с OLED дисплеями и приставку Fire TV Cube с локальной обработкой голосовых команд





Ранее ПО Amazon Fire TV встречалось только на LCD телевизорах. Но теперь компания анонсировала выпуск устройств OLED Fire TV Edition. Два таких телевизора будут выпущены в партнёрстве с компанией Grundig.

Одна из моделей получит встроенные микрофоны дальнего радиуса действия, которые позволят управлять устройством при помощи голосовых команд ассистенту Alexa. Таким образом, микрофоны постоянно активны и «слушают» пользователя. Правда, для их отключения существует специальная кнопка. Для тех, кто обеспокоен вопросами приватности, предназначена вторая модель. Она лишена встроенных постоянно активных микрофонов. В данном случае для вызова Alexa и отдачи голосовых команд первоначально требуется нажать кнопку на пульте дистанционного управления.

В телевизорах Grundig OLED Fire TV Editions используются OLED панели LG «последнего поколения» с широкой цветовой гаммой и поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Также сообщается о наличии акустической системы на базе 10 динамиков, которая обладает поддержкой Dolby Atmos. Устройства поступят на рынок в виде моделей с диагональю экрана 55 и 65 дюймов. При этом версия с микрофонами стоит дороже – €1299,99 (старт продаж 21 ноября) против €1199,99 (старт продаж с 28 октября).

Также стало известно, что в скором времени будут выпущены доступные LCD телевизоры Fire TV Edition 4K HDR под брендом JVC. Их цена будет стартовать с отметки £349.

Вместе с тем, Amazon анонсировала ещё одно обновление своей экосистемы Fire TV. В скором времени потребителям станет доступной новая версия телевизионной приставки Fire TV Cube. Новинка выглядит точно так же, как и предыдущая версия, но отличается повышенной производительностью. Частично прирост обеспечивается внедрением более производительного процессора. Кроме того, компания внедрила новую функцию под названием Local Voice Control. Она позволяет интерпретировать некоторые команды без задействования ресурсов мощных серверов. Таким образом, эти команды обрабатываются быстрее, так как устраняется их передача на серверы Amazon и получение обратной реакции. Как отмечает производитель, обработка таких команд осуществляется в 4 раза быстрее. Пока что поддерживаются «наиболее часто используемые голосовые команды». Новая версия Fire TV Cube также получила поддержку большего количества стандартов. Теперь устройство поддерживает Dolby Vision и HDR10+, а также Dolby Atmos.

Новая версия Amazon Fire TV Cube уже доступна для предварительного заказа по такой же цене, что раньше продавалась предыдущая модель $119,99. Фактические поставки начнутся с 10 октября.

Источник: The Verge 1, 2