Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом

Ни дня без факапов с ИИ, и Amazon в этом случае идет на рекорд. После искаженного дубляжем аниме, компания переложила на искусственный интеллект еще и создание рекапа для первого сезона «Фоллаут» — результат уже высмеяли в сети.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартует на Prime Video уже на следующей неделе, поэтому Amazon решила напомнить зрителям, чем завершился первый. Однако, то ли поленилась, то ли пыталась следовать трендам технологий — и переложила создание итогов на ИИ.

В результате видео имело критические сюжетные ошибки и озвучку с неприятным искусственным голосом. Сейчас его удалили, но негативными отзывами пестрят Reddit и Twitter. Среди прочего комментарии раскрывают, что ИИ был обманут ретро-футуристической эстетикой и предположил, что сцены флешбеков Купера Говарда происходят в 1950-х годах (на самом деле, это 2077-й). Что хуже, предложение Гуля для Люси в конце сезона оформили как ситуацию «присоединись или умри», а не как шанс отыскать Хэнка и «управляющего» в Нью-Вегасе.

Fallout on Prime added a season 1 recap but don’t bother watching it, it’s AI slop that gets several details wrong like the flashbacks being set in the 1950s and “Cooper offers Lucy a choice in the finale: die, or join him” phrased as if he’d be the one to kill her 😭 pic.twitter.com/zHLvN988w5 — lucks eterna ☘️ (@lucks_eterna) November 24, 2025

К счастью, второй сезон «Фоллаут» гордится своими практическими эффектами, как и предшественник. Поэтому нам остается по крайней мере еще один сезон без ИИ, чего нельзя сказать о следующих, учитывая тенденции Amazon.

На самом деле стриминг тестировал видеорезюме, созданные с помощью искусственного интеллекта, еще в прошлом месяце. Как сообщает The Verge, в Amazon настолько гордилась этим, что написали целый блог с рекламой новой опции.

«Видеообзоры знаменуют собой новаторское применение генеративного искусственного интеллекта для стриминга», — написал Жерар Медиони, вице-президент по технологиям Prime Video. «Эта первая в своем роде функция демонстрирует постоянное стремление Prime Video к инновациям и созданию более доступного и приятного опыта просмотра для клиентов».

Однако пока программа явно не может сделать обещанного, если ошибается в простейших деталях. Галлюцинации для ИИ — обычная и давняя проблема, которую не удалось решить с запуском самых современных моделей. И странно, что в Amazon это проигнорировали, доверив технологии работать с, пожалуй, одним из лучших сериалов в своей библиотеке. С другой стороны, даже если бы ошибок не было, слушать безэмоциональный голос, который с энтузиазмом тряпки подытоживает события шоу, опыт явно не из приятных

Напомним, что на втором сезоне Amazon изменила тактику выпуска эпизодов «Фоллаут»: в отличие от первого, они будут выходить по одному еженедельно, а дебютный стартует уже 17 декабря.