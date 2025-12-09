"Канон — це те, що відбувається в шоу": творці "Фолаут" пояснили, чому в 2 сезоні не буде фіналу "в стилі New Vegas”

Серіал "Фолаут" / Amazon

Співпродюсерка “Фолаут” Женева Робертсон-Дворет розповіла, що у другому сезоні серіалу не варто очікувати канонічної кінцівки Fallout: New.

Шоу розгортається приблизно через 15 років після завершення гри, а творці навмисно не обиратимуть “правильну” кінцівку. Робертсон-Дворет в інтерв’ю GamesRadar+ пояснила, що команда не хоче відсікати варіанти, які гравці отримали в RPG. І водночас не планує робити абсурдні романтичні лінії, які в грі могли б статися, але надзвичайно рідко.

“Обговорення, які вели Тодд [Говард], [виконавчий продюсер Джонатан Нолан], [співшоураннер Ґрем Ваґнер] та вся творча команда, стосувалися того, що ми хотіли уникнути ситуації, коли якийсь один фінал із ігор вважався правильним”, — каже співпродюсерка.

Ще з першого сезону автори працювали над тим, щоб серіал Prime Video був частиною канону Fallout. Це не окрема версія всесвіту, а продовження історії. Як писало Vanity Fair, Тодд Говард казав прямо: “Канон — це те, що відбувається в шоу”. А виконавчий продюсер Джонатан Нолан порівнював шоу з “майже Fallout 5”.

Втім, творці залишають простір для нюансів: іноді може здатися, що одна з кінцівок виглядає більш імовірною, але це не є офіційною позицією. Хоча можуть трапитися суперечливі моменти, загальна концепція у тому, щоб залишався простір для власних думок. А гравці відчули, що кожен їхній зроблений вибір потенційно міг відбутися до старту серіалу.

Зараз буде спойлер до фіналу Fallout: New Vegas, якщо так можна сказати про гру 2010 року. Наприкінці гравець міг стати на бік Нової Каліфорнійської Республіки, Легіону Цезаря чи Містера Хауса. Або ж обрати шлях “Yes Man”, де всі фракції зазнають поразки, а місто здобуває незалежність. І от через 15 років Нью Вегас змінився з часом і через війну, фракції все ще конфліктують. Але немає чіткого розуміння, що саме трапилося там десятиліття тому. Робертсон-Дворет пояснила, що таке рішення робить “Фолаут” продовженням історії, а не новим “офіційним варіантом”.

“Минуло 15 років, і Вегас вже не зовсім такий, яким ви його пам’ятаєте. Адже у пустці постійно відбуваються зміни, правда ж? Деякі речі фанати впізнають як дуже знайомі, але інші — змінилися”, — додає вона.

Прем’єра другого сезону “Фолаут” запланована на 17 грудня 2025 року, а фінальний епізод вийде 4 лютого 2026-го. Ще до виходу 2-го сезону анонсували третій, зйомки якого попередньо запланували на літо 2026 року.