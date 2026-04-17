Amazon MGM анонсировала фильмы на 2026-2027: "Горец" с Кавиллом, "Космические яйца 2" и не только

Amazon MGM Studios объявила полный список кинотеатральных релизов на ближайшие полтора года. Студия выходит на анонс на волне кассового успеха: четыре фильма за четыре месяца принесли более $670 млн в прокате.





«Мы создаем фильмы, которые заставляют зрителей выходить из дома. Фильмы с масштабом и амбициями», — заявил глава отдела дистрибуции Amazon MGM Кевин Уилсон.

Очень ярким стартом стало научно-фантастическое приключение «Проект Аве Мария» с Райаном Гослингом, которое собрала $140 млн в первый уикенд и в целом пересекла отметку в $515 млн. Теперь студия хочет повторить результат сразу с несколькими проектами.

Ближайший релиз — семейная детективная комедия «The Sheep Detectives» с Хью Джекменом, которая стартует 8 мая. Трейлер уже набрал 20 миллионов просмотров, так что студия настроена оптимистично.





5 июня выходит «Masters of the Universe» — экранизация франшизы He-Man с Николасом Галициным, Камилой Мендес и Идрисом Эльбой в главных ролях.

На сентябрь запланирована криминальная комедия «How to Rob a Bank» с Николасом Голтом и Зои Кравиц, октябрь принесет экранизацию романа Коллин Гувер «Verity», а позже в том же году — байопик о съемках «Рокки» 1976 года от Питера Фарелли с участием Сильвестра Сталлоне.

Главные хиты 2027 года

Новый год Amazon MGM откроет «Страж 2» с Джейсоном Стейтемом (15 января), далее — «Афера Томаса Крауна» с Майклом Б. Джорданом в режиссерском и актерском кресле одновременно (5 марта). 23 апреля выходит «Космические яйца: Новые» — продолжение классической пародии Мела Брукса с Риком Морейнисом, Джошем Гадом, Кеке Палмер и самим Бруксом в касте.

Без даты пока остаются несколько ожидаемых проектов — в частности ремейк «Горца» с Генри Кавиллом в режиссуре Чада Стахелски, который ранее ITC описывал как «Джон Уик с мечами«.

Источник: Engadget