"Проект Аве Мария" стал самым дорогим фильмом в истории Amazon

Когда речь зашла за бюджет будущего научно-фантастического фильма «Проект Аве Мария» в Amazon MGM себя не сдерживали: проект стал самым дорогим в истории студии с ценником в $248 млн.





Основную цифру отыскал во внутренней документации Amazon сайт Puck, однако учитывая налоговые льготы из Великобритании, итоговая снизилась «всего» до $200 млн. На данный момент «Проект Аве Мария» делит звание самого дорогого фильма в истории Amazon с рождественским экшеном «Кодовое имя Красный» 2024 года. Однако последний не смог оправдать вложений и собрал лишь $186 млн в прокате, теперь интересно, как с этой задачей справится лента с Гослингом.

По прогнозам Deadline, «Проект Аве Мария» заработает $45-55 млн только на «домашнем» рынке в первый уик-энд. Если так, то перспективы хорошие. «Проект Аве Мария», напомним, основан на одноименном романе Энди Вейера — автора «Марсианина», который был экранизирован в 2015 году. Фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном в главной роли заработал более $630,6 млн в мировом прокате, поэтому успех был безоговорочным.





«Проект Аве Мария» при режиссуре Фила Лорда и Криса Миллера повествует об учителе естествознания, который просыпается на космическом корабле без памяти. Понемногу воспоминания возвращаются и он понимает, что должен спасти мир, выяснив, почему угасает Солнце. Неожиданность заключается в том, что он там не один. Фильм уже получил преимущественно положительные первые реакции, где многие высоко оценили потрясающие визуальные эффекты фильма.

Роль «астронавта поневоле» взял на себя Райан Гослинг, сценарий адаптировал Дрю Годдард (ранее номинированный за работу над «Марсианином»), а камерами руководил Грег Фрейзер, наиболее известный работой над «Дюной» и «Бэтменом». Среди остального актерского состава: Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Люн, Милана Вайнтруб и Джеймс Ортис.

«Проект Аве Мария» выйдет в украинских кинотеатрах 19 марта. Напомним, что Гослинг также снимается в главной роли в фильме Шона Леви «Звездные войны: Звездный истребитель», который выйдет в мае 2027 года.