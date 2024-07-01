«Горец» с Генри Кавиллом может стать «Джоном Уиком с мечами» — Чад Стахелски о подготовке к съемкам

«Горец» от Чада Стахелски — это римейк британского фантастического фильма Рассела Малкэхи 1986 года, где в главной роли предстает бывший Ведьмак и Супермен Генри Кавилл.
В недавнем разговоре с Collider режиссер объявил, что съемки фильма стартуют в начале 2025 года в Шотландии, а сам Стахелски отправится в страну на этой неделе, чтобы выбрать потенциальное место.
«Мы начинаем съемки в январе в Шотландии. В понедельник я поеду в Шотландию, чтобы провести окончательные поиски места», — заявил режиссер.
Оригинальная лента «Горец» рассказывала о бессмертных бойцах — персонажах Кристофера Ламберта, Шона Коннери и Клэнси Брауна, которые должны сражаться «пока не останется один» — и впоследствии превратилась в медиафраншизу с еще несколькими фильмами и сериалом с Эдрианом Полом в главной роли.
Стахелски добавил, что будет вдохновляться фильмами о Джоне Уике в римейке для ярких боевых сцен:
«Я буду использовать аналогию с оружием. Мы не участвуем в перестрелках, автомобильных погонях или боях на мечах — мы учимся через фильмы».
Сам Кавилл в интервью заявлял, что люди будут «удовлетворены сценарием».
Согласно соглашению с Lionsgate, Стахелски будет развивать франшизы «Горец» и «Джон Уик» — как в кино, так и на телевидении. Последняя охватывает четыре фильма с Киану Ривзом в главной роли — часть, что вышла в прошлом году, стала самой кассовой из серии с заработком в $440 млн по всему миру.
Напомним, что в октябре на Peacock вышел мини-сериал «Континенталь» из вселенной «Джона Уика», который является приквелом к фильмам, в то время как спиноф под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли дебютирует в июне 2025 года. Также Lionsgate ведет переговоры о пятом «Джоне Уике».
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