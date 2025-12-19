Новости Кино 19.12.2025 comment views icon

Росомаха становится пастухом: первые кадры комедии "Овцы-детективы" с Хью Джекманом

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Росомаха стає пастухом: перші кадри комедії "Вівці-детективи" з Г'ю Джекманом

Хью Джекман в комедии «Овцы-детективы» сыграет пастуха, которого… убили в самом начале фильма. Его преданная отара не планирует сидеть на месте и сразу берется за собственное расследование.

Трейлер начинается с того, что Джекмана показывают идеальным пастухом Джорджем: играет со своими овцами, заботится о них, осторожно стрижет шерсть и даже читает детективные романы перед сном. В одной из сцен мужчина «поставил на паузу» главу на самом интересном месте и пошел спать — и ночью стал жертвой.

«Мы нашли Джорджа на траве, и он не двигается. Нашего пастуха убили», — говорит одно из животных в трейлере.

Отара решает применить услышанное на практике. Овцы видят, что полицейские совершенно безнадежны. Настолько, что один из копов даже не понимает, как работает электрошокер и случайно бьет током сам себя. Поэтому животные преодолевают собственный страх покинуть ферму и отправляются расследовать дело.

Росомаха стає пастухом: перші кадри комедії "Вівці-детективи" з Г'ю Джекманом
«Овцы-детективы»

Фильм снял Кайл Балда, известный по «Миньоны: Становление злодея». Сценарий написал Крейг Мейзин («Последние из нас») на основе романа Леони Свонн «Три полные сумки» 2005 года. Ленту выпускает Amazon MGM Studios.

Кроме Джекмана, в фильме «Овцы-детективы» немалый актерский состав. Отару озвучивают Джулия Луи-Дрейфус, Патрик Стюарт, Брайан Крэнстон, Крис О’Дауд, Реджина Холл, Белла Рэмзи, Рис Дарби и Бретт Голдштейн. Роли людей сыграют Николас Браун, Николас Голицин, Молли Гордон, Хонг Чау и Эмма Томпсон.

Премьера фильма «Овцы-детективы» запланирована на 8 мая 2026 года. А параллельно Хью Джекман примеряет другую роль — гораздо более мрачную и жестокую. Он сыграет Робина Гуда в конце жизни, который натворил беды, но с годами его начали воспевать как героя.

Источник: Gizmodo

Популярные новости

arrow left
arrow right
Квентин Тарантино восстановил утраченный раздел из "Убить Билла" для Fortnite
"Для этого фильма создали кинотеатры": появились первые реакции на "Аватар 3" Джеймса Кэмерона
В "Мумия 4" сыграют Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс — события третьего фильма "проигнорируют"
Энди Серкис показал трейлер мультфильма "Скотный двор" — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла
Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" получил первый постер и дату релиза — сначала в кинотеатрах
"Инновации прославят человечество": Мэтью Макконахи и Майкл Кейн лицензировали свои голоса для ИИ
Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
Режиссерская версия "Убить Билла" от Тарантино получила новый трейлер, постер с Умой Турман в белом и коллаборацию с Fortnite
Disney идет на рекорд: "Зверополис 2" заработал $900 млн за две недели проката
Пентагон наехал на Netflix из-за фильма с "дырявой" американской ПВО
Marvel использовала 80% реальных декораций для "Мстители: Судный день"
Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day
Кратос в Болливуде: индийский блокбастер на Netflix покадрово скопировал бой из God of War
Маколей Калкин раскрыл идею для сиквела "Один дома" — с разведенным Кевином Маккалистером и его сыном
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Новые "Мстители" не такие уж и новые: по слухам, Marvel возвращает Таноса и "старого" Человека-паука
"Это соревнование будет другим": появились первые кадры "Голодных игр" с юным Хеймитчем
Первый украинский Sci Fi: фильм "Ты — космос" Павла Острикова официально стартовал в прокате
"Человек завтрашнего дня": в следующем фильме о Супермене он получит нового антагониста и очень неожиданный союз
Новый "Властелин колец" готовит "перезапуск Арагорна" — с молодым актером вместо Вигго Мортенсена
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить