Росомаха становится пастухом: первые кадры комедии "Овцы-детективы" с Хью Джекманом

Хью Джекман в комедии «Овцы-детективы» сыграет пастуха, которого… убили в самом начале фильма. Его преданная отара не планирует сидеть на месте и сразу берется за собственное расследование.

Трейлер начинается с того, что Джекмана показывают идеальным пастухом Джорджем: играет со своими овцами, заботится о них, осторожно стрижет шерсть и даже читает детективные романы перед сном. В одной из сцен мужчина «поставил на паузу» главу на самом интересном месте и пошел спать — и ночью стал жертвой.

«Мы нашли Джорджа на траве, и он не двигается. Нашего пастуха убили», — говорит одно из животных в трейлере.

Отара решает применить услышанное на практике. Овцы видят, что полицейские совершенно безнадежны. Настолько, что один из копов даже не понимает, как работает электрошокер и случайно бьет током сам себя. Поэтому животные преодолевают собственный страх покинуть ферму и отправляются расследовать дело.

Фильм снял Кайл Балда, известный по «Миньоны: Становление злодея». Сценарий написал Крейг Мейзин («Последние из нас») на основе романа Леони Свонн «Три полные сумки» 2005 года. Ленту выпускает Amazon MGM Studios.

Кроме Джекмана, в фильме «Овцы-детективы» немалый актерский состав. Отару озвучивают Джулия Луи-Дрейфус, Патрик Стюарт, Брайан Крэнстон, Крис О’Дауд, Реджина Холл, Белла Рэмзи, Рис Дарби и Бретт Голдштейн. Роли людей сыграют Николас Браун, Николас Голицин, Молли Гордон, Хонг Чау и Эмма Томпсон.

Премьера фильма «Овцы-детективы» запланирована на 8 мая 2026 года. А параллельно Хью Джекман примеряет другую роль — гораздо более мрачную и жестокую. Он сыграет Робина Гуда в конце жизни, который натворил беды, но с годами его начали воспевать как героя.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Gizmodo