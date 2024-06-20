В работе сиквел культовой пародии на «Звездные войны» — «Космические яйца» (Spaceballs) 1987 года

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Amazon MGM Studios разрабатывает продолжение фильма «Космические яйца» (Spaceballs) 1987 года — пародии на «Звездные войны», которая стала культовой. Хорошая новость для тех, кто смотрел видеокассеты в 1980-90-х годах. Фильм продюсирует Мел Брукс — режиссер, сценарист, продюсер и актер оригинальной ленты.

Джош Гад сыграет главную роль и будет продюсером вместе с Мелом Бруксом. Джош Гринбаум станет режиссером фильма по сценарию Бенджи Самита, Дэна Эрнандеса и Гада, Кевин Солтер является исполнительным продюсером. Проект находится на ранней стадии, детали сюжета держатся в тайне, Amazon отказалась от комментариев. Дуэт сценаристов Самит и Эрнандес наиболее известен своей работой над фильмами «Черепашки-Ниндзя. Погром мутантов», «Покемон детектив Пикачу» и «Семейка Аддамс 2».

В оригинальном фильме MGM 1987 года «Космические яйца» снялись Билл Пулман в роли Одинокой звезды, Джон Кэнди в роли Барфа, Дафна Зунига в роли принцессы Веспа, Рик Моранис в роли лорда Темного Шлема и Мел Брукс в роли президента Скруба и Йогурта. Космическая опера является пародией на франшизу «Звездные войны», но немного юмора в ней получили «Звездный путь», «Чужой», «Планета Обезьян» и другие.

Это не первый раз, когда Мел Брукс возвращается к классической комедии за последние годы. В 2023 году он написал и продюсировал «История мира, часть 2», продолжение первого фильма 1981 года.

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Источник: Variety

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