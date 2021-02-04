Amazon начал доставлять заказы в Лос-Анджелесе на электрофургонах Rivian, до конца года их запустят еще в 15 городах США





Как и было обещано ранее, американский интернет-гигант Amazon начал доставлять заказы с помощью электрофургонов Rivian. Первыми смогут увидеть новые экологически чистые средства передвижения жители Лос-Анджелеса, однако до конца 2021 года электрофургоны отправятся на маршруты еще в 15 городах США (Amazon пока не озвучивает полный список, но можно предположить, что это будут крупнейшие города страны с большим количеством заказов). В планах компании Amazon довести количество электрофургонов Rivian в своем автопарке до отметки 10 тыс. штук к 2022 году и до 100 тыс. штук — к 2030 году.

Первые электрофургоны Amazon powered by Rivian на фирменной скейтбоард-платформе собираются на заводе в Плимуте (Мичиган), они укомплектованы батареями, которые способны обеспечить запас хода 240 км (150 миль). Позднее партнеры собираются построить на данной основе три разные модели, которые будут отличаться грузоподъемностью и подходить под различные сценарии доставки.

В данный момент Amazon и Rivian проводят дополнительное тестирование модели в условиях реальных доставок — исследуется удобство, безопасность, мощность и запас хода в различных рельефах и климатических зонах. По результатам данных тестов будут внесены финальные улучшения и в конце 2021 года стартует серийное производство. Также Amazon начинает активно устанавливать на своих складах и распределительных центрах зарядки для электрофургонов.

Напомним, что в рамках масштабного плана Amazon по борьбе с изменением климата The Climate Pledge компания обязалась использовать только возобновляемые источники энергии начиная с 2030 года, а к 2040 году полностью прекратить углеродные выбросы в окружающую среду. По данным компании, в данный момент в автопарках Amazon по всему миру используются тысячи электрических средств передвижения — только за 2020 год с их помощью было доставлено более 20 млн посылок пользователям в Северной Америке и Европе.

Источник: Amazon