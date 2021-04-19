Amazon отменила MMO-игру по вселенной Lord of the Rings





По сообщению Bloomberg, студия Amazon Game Studios отменила онлайн RPG Lord of the Rings. Разработка этого проекта в сотрудничестве с Athlon Games была анонсирована в 2019 году.

Планировалось, что это будет бесплатная игра для ПК и игровых консолей. Её действия должны были разворачиваться «задолго до событий», известных нам по книгам и фильмам Lord of the Rings. Игрокам предстояло «исследовать земли, людей и существ, которых раньше не видели поклонники вселенной Толкина».

Студия Athlon Games принадлежит компании Leyou. В декабре минувшего года Tencent Holdings приобрела Leyou со всеми её активами, что, очевидно, и стало причиной отмены игры. Представитель Amazon заявил, что компания «не может обеспечить условия для продолжения работы над этим проектом в настоящее время». Команда Lord of the Rings в дальнейшем будут работать над другими проектами компании.

С момента своего запуска в 2014 году студия Amazon Game Studios так и не смогла выпустить ни одной успешной игры. Она отменила несколько анонсированных ранее игр и отложила другие проекты. А её адаптация игры The Grand Tour в 2019 году получила настолько плохие отзывы, что игру сняли с продажи. В январе ресурс Bloomberg сообщал, что у игровой студии возник ряд внутренних проблем разного характера. Они затрагивали как социальные аспекты (внутренняя культура компании, не обеспечивающая равных возможностей мужчинам и женщинам), так и технические (собственный игровой движок оказался «мучительно медленным»).

Тем временем Amazon готовится выпустить в этом году сериал по вселенной Lord of the Rings.

Источник: The Verge