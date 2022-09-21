Аmazon UK и EU отменяют комиссию для украинских предпринимателей на год — она составляла от 7 до 17% цены

Американский интернет-гигант Amazon отменил реферальную комиссию для украинских предпринимателей, продающих в ЕС и Великобританию. Специальные условия для украинского бизнеса вступили в силу 6 сентября и будут действовать, по меньшей мере, год — до 7 сентября 2023 года. Об этом сообщают Минцифры и «Укрпошта».

Несколько месяцев назад Минцифры, «Укрпошта», Disqover Agency и Startup Ukraine призвали Amazon упростить условия для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает работать и поддерживает экономику страны. В ответ Amazon отменил реферальную комиссию в год. С 6 сентября украинский бизнес, отправляющий товары из Украины в ЕС и Великобританию, не платит никаких процентов по продаже. Ранее реферальная комиссия составляла от 7 до 17% цены в зависимости от категории; в большинстве своем ее размер достигал 15%.

«В ответ на ваш запрос поддержать украинских продавцов на нашем маркетплейсе, я рад подтвердить, что сейчас мы вводим специальные условия для бизнеса с адресом отправки в Украину. С 6 сентября мы снижаем реферальную комиссию до 0% на период 12 месяцев для всех украинских продавцов на Amazon в Европе и Великобритании». Ксавье Фламанд, вице-президент EU Seller Services.

Также Ксавье Фламанд отметил, что Amazon Web Services имели честь получить награду «Ukraine Peace Prize» от украинского правительства и продолжают помогать украинцам в рамках многих инициатив поддержки нашей страны.

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В конце июня «Укрпочта» открыла свой магазин на Amazon, причем украинский почтовый оператор стал первопроходцем на этом поприще. 31 августа гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщал, что с момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon продажи марок и мерчей «Укрпочты» на этих площадках уже составили 5,3 млн грн.

Ранее Joom, Wish, Shopify, Etsy и eBay также упразднили комиссии для продавцов из Украины . Можем только приветствовать это положительное решение Amazon и призываем другие маркетплейсы последовать этому примеру — у украинского бизнеса будут более выгодные условия для экспансии на мировой рынок и продвижение бренда Made in Ukraine как такового.