Amazon запустила стриминговый сервис Luna на Android

15 декабря Amazon расширила свой облачный игровой сервис Luna на Android — по аналогии с iOS, разработчики не стали создавать отдельного мобильного приложения, а обеспечили поддержку через браузер Chrome. Сразу стоит оговорить, что Amazon Luna по-прежнему работает только в США и по приглашениям.

Amazon подготовил специальную «видеоинструкцию» по использованию Luna на Android.

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64

