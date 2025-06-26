FTC вернет более $126 млн игрокам Fortnite за «нежелательные» покупки

Эпопея с Fortnite продолжается — Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о новой волне компенсаций для игроков. На этот раз выделено более $126 млн.

Причиной для компенсаций стали многочисленные жалобы на так называемые «темные паттерны» — элементы дизайна, которые толкали игроков к случайным покупкам. Из-за них Epic Games удавалось разрешать детям оформлять платежи без согласия родителей. Кроме того, порой выдавали бан тем, кто хотел отменить оплату через банк. В конце концов в 2023 году компанию обязали выплатить штраф в размере $245 млн — эти деньги должны полностью пойти на компенсации.

И процесс возврата в самом разгаре — FTC разослала более 969 тысяч выплат через PayPal и чеки. Сумма каждого обычно не раскрывается, но цифры могут меняться. Поскольку это вторая волна возвратов, то предыдущую можно взять ориентиром. В декабре 2024-го игроки получили в среднем по $114. Тогда компенсацию выдали 629 344 лицам — общая сумма составила более $70 млн. Если посмотреть в целом, то с новым этапом сумма выплат уже превысит $200 млн.

Заявление на компенсацию можно подавать до 9 июля 2025 года. Это дополнительный период в две недели — для тех, кто не успел во время первой фазы, которая длилась с сентября 2023 года по январь 2024-го. Для этого надо подать заявку на сайте www.ftc.gov/Fortnite.

Интересно, что дело с Fortnite — не просто большое, а рекордное по масштабу компенсаций в сфере микроплатежей. FTC еще в 2022 году сообщала, что эта схема задела миллионы геймеров, а только за первые этапы проверки направила более 37 млн писем людям, которые потенциально имели право на возврат.

Примечательно, что только недавно Epic Games праздновала победу над Apple. После пятилетних судов компания смогла заставить «яблочных» вернуть Fortnite в App Store и добавила «троллинг-кэшбэк». Так что на улице Epic Games не всегда «разбитые фонари» из-за миллионных штрафов.

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Источник: FTC