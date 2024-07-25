АМКУ дает добро: миллиардер Ксавье Ньель может купить lifecell за $525 млн

В декабре прошлого года стало известно, что французская инвестиционная компания NJJ Capital покупает у турецкой Turkcell украинского оператора мобильной связи lifecell. Вместе с оператором французы приобрели колцентры ООО «Глобал Билги» и держателя вышек мобильной связи ООО «Укртауэр». Однако в январе Антимонопольный комитет (АМКУ) вернул заявку компании NJJ Capital, которую возглавляет миллиардер Ксавье Ньель.

Впоследствии в марте АМКУ так же вернул вторую заявку на покупку lifecell. Только сейчас удалось уладить все связанные вопросы и документы, и 25 июля АМКУ одобрил заявку на покупку украинского оператора lifecell французской компанией DVL Telecom. Ксавье Ньель готов купить оператора за $525 млн.

Следует отметить, что хотя покупателем уже фигурирует другая компания, фактически это то же действующее лицо. DVL Telecom — это дочерняя компания французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю. DVL — это аббревиатура названий компаний Datagroup, Volia и lifecell, которые объединятся в одну компанию после завершения сделки.

Сделка в сумме $525 млн потенциально станет крупнейшей за десятилетие вместе с покупкой провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia». Сумма сделки по приобретению «Датагруп-Volia» может составить $120 млн.

Источник: forbes