Аналитики: Cyberpunk 2 выйдет в 2030 году с бюджетом $417 млн, новое DLC Witcher 3 и Witcher 4 гораздо ближе

На основе на явных данных польская аналитическая компания Noble Securities предполагает выход Cyberpunk 2 в конце 2030 года. Также анализ рассказал интересные детали о других играх CD Projekt RED.

Strefa Inwestorow сообщает, со ссылкой на отчет Noble Securities, что над проектом Orion, который будет следующей игрой Cyberpunkсейчас работает 135 человек, и это количество удвоится в течение следующих двух лет. Вероятный Cyberpunk 2 получит многопользовательский режим и выйдет в четвертом квартале 2030 года.

«Желание интегрировать многопользовательский режим в продакшн побудило нас продлить [ожидаемое] время производства после завершения работы над бенчмарком W4. В результате бюджет увеличился до 1,5 млрд злотых [~$417 млн], и мы ожидаем релиза в четвертом квартале 2030 года (10-я годовщина CP77)», — говорится в аналитическом отчете.

Также в отчете говорится об ожидаемом дополнении к The Witcher 3. Ранее сообщение вызвало хайп в польских социальных сетях и прессе. Аналитики оценивают бюджет других неназванных проектов студии, которые тоже выйдут в 2026 году, в 28 млн злотых, а потенциальные доходы компании от их продаж в следующем году — в 61 млн.

«Мы ожидаем, что следующее платное дополнение (DLC) для Witcher 3 выйдет в мае 2026 года. Мы предполагаем продажи в 11 млн копий по $30 в следующем году. Мы оцениваем производственный бюджет в 52 млн злотых. Релиз должен положить начало маркетинговой кампании Witcher 4».

Witcher 4 ожидается в конце 2027 года и получит бюджет ~$389 млн, а в целом следующая трилогия будет иметь финансирование на уровне около ~$890 млн. Над остальными ее проектами пока работает незначительное количество людей. Учитывая данные, сейчас аналитики «переносят» выход Sirius и Canis Majoris (римейк первого «Ведьмака») на 2028 год, а Hadar, остающийся на «предконцептуальной» стадии, выйдет не раньше 2032 года.

Noble Securities ожидает уменьшения расходов студии на маркетинг в результате «синергии» кампаний игр трилогии, которые будут выходить с относительно небольшим промежутком (напомним, три игры за шесть лет). Также аналитики отмечают, что играм серии Witcher так или иначе придется конкурировать с GTA 6.