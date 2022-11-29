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Ремейк первой игры The Witcher получит открытый мир – оригинальный «Ведьмак» был разделен на отдельные локации и акты

Ремейк первой игры The Witcher получит открытый мир – оригинальный «Ведьмак» был разделен на отдельные локации и акты

Ремейк первого «Ведьмака» даст игрокам больше свободы, чем в оригинальной игре – The Witcher Remake получит открытый мир. Оригинал, вышедший в 2007 году, был достаточно линейным и камерным: мир игры был разделен на небольшие локации, её прохождение развивалось последовательно и было разделено на акты.

The Witcher Remake Ведьмак

Новая информация о структуре игры появилась на слайде в презентации для инвесторов CD Project Group за третий квартал. Слайд включает яркую огненную графику с логотипом ремейка и описывает нового-старого «Ведьмака» как «сюжетную однопользовательскую ролевую игру с открытым миром». Фраза не дает много информации о том, как может выглядеть этот мир, но звучит как довольно большое изменение.

The Witcher Remake Ведьмак

Презентация также включает целых три одинаковых изображения мантикоры. Монстр из серии книг фигурировал в классической трилогии игр лишь на заставках, но сразиться с ним не было возможности. Кто знает, возможно разработчики удивят фанатов одном из двух грядущих ремейков.

The Witcher Remake Ведьмак

Среди слайдов присутствует играфик занятости команд CDPR, по которому можно косвенно судить о состоянии проектов.

The Witcher Remake Ведьмак

По информации CD Projekt, в разработке находятся еще четыре игры серии «Ведьмак», включая новую трилогию. Также 14 декабря владельцы «Ведьмак 3: Дикая Охота» бесплатно получат некстген-обновление с продвинутой графикой, геймплейными улучшениями и новыми квестами. Часть контента Next-Gen Update будет посвящено сериалу от Netflix.

The Witcher Remake — CD Pojekt Red начала работу над ремейком первого «Ведьмака», который создают с нуля на Unreal Engine 5

Источник: CD Projekt

 


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