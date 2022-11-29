Ремейк первой игры The Witcher получит открытый мир – оригинальный «Ведьмак» был разделен на отдельные локации и акты

Ремейк первого «Ведьмака» даст игрокам больше свободы, чем в оригинальной игре – The Witcher Remake получит открытый мир. Оригинал, вышедший в 2007 году, был достаточно линейным и камерным: мир игры был разделен на небольшие локации, её прохождение развивалось последовательно и было разделено на акты.

Новая информация о структуре игры появилась на слайде в презентации для инвесторов CD Project Group за третий квартал. Слайд включает яркую огненную графику с логотипом ремейка и описывает нового-старого «Ведьмака» как «сюжетную однопользовательскую ролевую игру с открытым миром». Фраза не дает много информации о том, как может выглядеть этот мир, но звучит как довольно большое изменение.

Презентация также включает целых три одинаковых изображения мантикоры. Монстр из серии книг фигурировал в классической трилогии игр лишь на заставках, но сразиться с ним не было возможности. Кто знает, возможно разработчики удивят фанатов одном из двух грядущих ремейков.

Среди слайдов присутствует играфик занятости команд CDPR, по которому можно косвенно судить о состоянии проектов.

По информации CD Projekt, в разработке находятся еще четыре игры серии «Ведьмак», включая новую трилогию. Также 14 декабря владельцы «Ведьмак 3: Дикая Охота» бесплатно получат некстген-обновление с продвинутой графикой, геймплейными улучшениями и новыми квестами. Часть контента Next-Gen Update будет посвящено сериалу от Netflix.

Источник: CD Projekt