Cyberpunk 2 официально на стадии препродакшена, над игрой работают 100 разработчиков, — CD Projekt Red

CD Projekt Red официально подтвердила, что Cyberpunk 2 (она же Project Orion) перешла в фазу предпродакшна.

По словам студии, над проектом уже работает около 100 разработчиков. Это означает, что игра теперь гораздо ближе к релизу. При том ее, если сравнивать, анонсировали значительно позже оригинала, когда часть была на старте своего долгого пути еще в 2012-м.

Вместе с объявлением стадии Cyberpunk 2, компания поделилась отчетом для инвесторов. Сейчас внутри компании основные ресурсы сосредоточены на The Witcher 4, где привлечено 422 человека. Второй флагман студии — сиквел Cyberpunk 2077, больше известный как Project Orion. Продолжение вернет игроков в знакомый Найт-Сити, вдохновленный Лос-Анджелесом, и добавит новую локацию, похожую по духу на темное Чикаго. Это пока все подробности — но очевидно, игра расширит сеттинг и масштабы.

Congratulations to the team for this milestone ↙️ pic.twitter.com/Uw5EckDvAE — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) May 28, 2025

Пока Orion только стартует, CDPR хвастается успехами текущих проектов. DLC Phantom Liberty разошлось тиражом в 10 млн копий. А вот The Witcher 3 превысил 60 млн, из которых 10 млн — за последние 5 лет.

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Хотя игры компании объективно успешны — ждать новых игр «уже завтра» не стоит. Например, The Witcher 4 с Цири в главной роли, по предварительным оценкам, выйдет не раньше 2027-2028 года. Если CDPR после этого переключатся полностью на Cyberpunk 2, то релиз может затянуться вплоть до 2030+ года. Вместе с тем обе франшизы сейчас переходят на Unreal Engine 5, что должно дать определенную унификацию процессов.

Кроме Cyberpunk 2, CDPR также работает над спин-оффом The Witcher под кодовым названием Sirius, а также над совершенно новой интеллектуальной собственностью Hadar. Еще в списке упомянут нюансированный проект и римейк The Witcher на стадии концепта. В целом польская студия работает над 9 проектами:

Еще в планах студии порт Cyberpunk 2077 на Switch 2, где графика выглядит прилично. В отличие от нее, перенос The Witcher 3 для Switch 2 пока не рассматривается, даже несмотря на успех обновленной версии для консолей нового поколения.

Источник: Kotaku