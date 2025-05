Cyberpunk 2 официально на стадии препродакшена, над игрой работают 100 разработчиков, — CD Projekt Red

CD Projekt Red официально подтвердила, что Cyberpunk 2 (она же Project Orion) перешла в фазу предпродакшна.

По словам студии, над проектом уже работает около 100 разработчиков. Это означает, что игра теперь гораздо ближе к релизу. При том ее, если сравнивать, анонсировали значительно позже оригинала, когда часть была на старте своего долгого пути еще в 2012-м.

Вместе с объявлением стадии Cyberpunk 2, компания поделилась отчетом для инвесторов. Сейчас внутри компании основные ресурсы сосредоточены на The Witcher 4, где привлечено 422 человека. Второй флагман студии — сиквел Cyberpunk 2077, больше известный как Project Orion. Продолжение вернет игроков в знакомый Найт-Сити, вдохновленный Лос-Анджелесом, и добавит новую локацию, похожую по духу на темное Чикаго. Это пока все подробности — но очевидно, игра расширит сеттинг и масштабы.

