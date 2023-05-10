Android 14 получит кастомизируемые часы и ярлыки на экране блокировки, а также ИИ-генератор обоев

В рамках проведения конференции Google I/O 2023 представители компании рассказали о новой функции в мобильной ОС Android 14 – часах и ярлыках на экране блокировки.

Курс Receuitment. Хочеш в IT, але гуманітарій? Ставай рекрутером лише за 650 годин . Ву-ху! Хочу!

Так, Android 14 получает настраиваемый экран блокировки, на котором можно будет выводить часы с различными стилями, а также ярлыки приложений. Это могут быть ярлыки быстрого запуска «Фонарика», Wallet, сканера QR-кодов и других часто используемых приложений. Они будут отображаться в нижних углах. Например, пользователь сможет настроить демонстрацию времени вверху, а дата и температура — по краям экрана.

Некоторые новшества реализованы в механизме отображения обоев. Пользователи смогут использовать и выбирать смайлики, чтобы создать фон с различными вариантами рисунка и цвета. При этом смайлики на обоях будут реагировать на нажатие.

Функция Cinematic Wallpapers позволит создавать 3D изображения на базе любых обоев, аналогично тому, как делает Google Photos. При этом прямо на устройстве нейронные сети смогут генерировать глубину изображения с эффектом параллакса. Эта функция начнёт появляться со следующего месяца. Первыми доступ к ней получат владельцы смартфонов Pixel.

Кроме того, Google подготовила функцию генеративных обоев на базе ИИ. Пользователь выбирает тему и может давать указания для создания уникальных обоев. Эта функция появится осенью.

Курс Комерційний аудіопродакшн. Маєш вуха? Ставай саунд-продюсером . Запишіть мене на курс

Источник: 9to5google