Новости Софт 10.05.2023 в 23:26

Android 14 получит кастомизируемые часы и ярлыки на экране блокировки, а также ИИ-генератор обоев

Вадим Карпусь

Автор новостей

Android 14 получит кастомизируемые часы и ярлыки на экране блокировки, а также ИИ-генератор обоев

В рамках проведения конференции Google I/O 2023 представители компании рассказали о новой функции в мобильной ОС Android 14 – часах и ярлыках на экране блокировки.

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В Android 14 появятся часы и ярлыки на экране блокировки, а также обои, созданные с помощью ИИ

Так, Android 14 получает настраиваемый экран блокировки, на котором можно будет выводить часы с различными стилями, а также ярлыки приложений. Это могут быть ярлыки быстрого запуска «Фонарика», Wallet, сканера QR-кодов и других часто используемых приложений. Они будут отображаться в нижних углах. Например, пользователь сможет настроить демонстрацию времени вверху, а дата и температура — по краям экрана.

В Android 14 появятся часы и ярлыки на экране блокировки, а также обои, созданные с помощью ИИ

Некоторые новшества реализованы в механизме отображения обоев. Пользователи смогут использовать и выбирать смайлики, чтобы создать фон с различными вариантами рисунка и цвета. При этом смайлики на обоях будут реагировать на нажатие.

В Android 14 появятся часы и ярлыки на экране блокировки, а также обои, созданные с помощью ИИ

 

Функция Cinematic Wallpapers позволит создавать 3D изображения на базе любых обоев, аналогично тому, как делает Google Photos. При этом прямо на устройстве нейронные сети смогут генерировать глубину изображения с эффектом параллакса. Эта функция начнёт появляться со следующего месяца. Первыми доступ к ней получат владельцы смартфонов Pixel.

В Android 14 появятся часы и ярлыки на экране блокировки, а также обои, созданные с помощью ИИ

Кроме того, Google подготовила функцию генеративных обоев на базе ИИ. Пользователь выбирает тему и может давать указания для создания уникальных обоев. Эта функция появится осенью.

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Источник: 9to5google


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