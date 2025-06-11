Новости Софт 11.06.2025 в 17:12 comment views icon

Android 16 QPR1 beta 2 получила десктопный режим и окна, которых нет в релизе

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Андрій Русанов

Автор сайта

Android 16 QPR1 beta 2 получила десктопный режим и окна, которых нет в релизе

Почти одновременно с официальным релизом Android 16 вышла версия операционной системы QPR1 beta 2, которая получила очень ожидаемые функции «взрослого» рабочего стола.

Для понимания контекста вокруг Android 16 напомним, что на днях Apple представила iOS 26 и iPadOS 26. Обе получили визуальный стиль Liquid Glass, и, пожалуй, самое важное, что на iPad теперь есть многозадачность. Окна, Menu Bar, более продвинутый файловый менеджер и другие детали делают из планшета почти десктоп. В то же время Android 16 «недополучила» ни завершенного изменения дизайна, ни окон с десктопным режимом, аналогичным Samsung DeX. Последние два изменения вносит вторая бета QPR1.

Android 16 QPR1 beta 2 отримала десктопний режим та вікна, яких немає у релізі

Итак, Android 16 QPR1 beta 2 получила новые возможности работы с окнами программ и мониторами, подобные тем, которые есть на DeX или ПК, после неоднократных заявлений Google о сотрудничестве с Samsung в этом направлении. В интерфейсе Android на монитире теперь есть нижняя панель задач с пиктограммами программ, а также верхняя прозрачная панель, которая показівает время и статусы, как на смартфоне.

Android 16 QPR1 beta 2 отримала десктопний режим та вікна, яких немає у релізі

Окна растягиваются и плавно перемещаются по экрану, доступны несколько рабочих столов. На демонстрации можно заметить курсор, который подсвечивает подсказки при наведении на значки. Важно, что режим работает не только на мониторе, но и на планшете. Более того, когда планшет подключен к монитору, рабочее пространство расширяется на оба устройства — аналогичный режим есть в Windows. Да, можно открывать несколько окон одной и той же программы.

Android 16 QPR1 beta 2 отримала десктопний режим та вікна, яких немає у релізі

Чтобы попробовать режим рабочего стола Android, нужен Pixel 8 или более новый смартфон Google с Android 16 QPR1 Beta 2 (и участие в программе бета-тестирования, конечно же). Надо включить функции рабочего стола в настройках разработчика, после этого можно подключить телефон к внешнему дисплею с помощью DisplayPort через USB-C. Новый режим работы может стать настоящей революцией Android — смартфоны будут способны вытеснить ПК из многих сценариев использования.

Источник: Android Police

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