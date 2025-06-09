Новости Софт 09.06.2025 в 21:45 comment views icon

Apple представила iOS 26 — новый дизайн и много улучшений для iPhone 11 и выше

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Андрій Русанов

Автор сайта

Apple представила iOS 26 — новый дизайн и много улучшений для iPhone 11 и выше

Предполагаемое изменение нумерации версий операционных систем Apple состоялось — компания представляет iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass и многими изменениями для большего комфорта.

Кроме изменения вида, новый дизайн означает новые функции. Часы на экране блокировки можно растягивать чуть ли не на весь дисплей. приложение «Камера» имеет более упрощенный интерфейс — многие элементы управления теперь скрыты, чтобы сделать его чище. Веб-страницы в Safari имеют больше места для воспроизведения, а панель вкладок плавает над контентом.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Apple добавляет улучшения в приложение телефона. Среди них фильтрация звонков, включая ответ на откуда от имени пользователя и функция поддержки связи пока пользователь отсутствует.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Сообщения также претерпели изменения. Теперь фон можно настраивать — Apple будет предлагать варианты, но также можно добавлять собственные фотографии или изображения, сгенерированные функцией Image Playground. В сообщениях можно создавать опросы, а Apple Intelligence сможет предложить, где это уместно сделать. Групповые чаты получат индикаторы набора текста.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Для создания новых эмодзи Apple позволила объединить два эмодзи с помощью Genmoji, вместе с уже имеющейся генерацией по текстовому описанию. Image Playground получит функцию создания изображений с помощью ChatGPT от OpenAI.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Apple Music получает перевод и произношение текстов песен. Новая функция AutoMix позволит переключать песни с одной на другую, как диджей. Также можно закреплять любимых исполнителей и списки воспроизведения в верхней части программы.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Карты Apple смогут изучать и предлагать маршруты пользователя. Программа будет присылать оповещения о пробках или других задержках на выбранном пути. Улучшится работа с посещенными местами, ими можно будет делиться с друзьями.

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Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Новое приложение «Игры» позволит контролировать библиотеку загруженных игр из App Store и просматривать Apple Arcade. На вкладке «Играть вместе» отображается, во что играют ваши друзья, а также таблицы лидеров соревнований между ними.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Новая функция Visual Intelligence позволит использовать ИИ, чтобы узнать больше о содержании на экране iPhone. В демонстрации Apple показала пример поиска куртки на фотографии в приложении социальной сети — с использованием визуального поиска она была найдена в Google. Также можно будет спросить ChatGPT о чем-то на экране.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Среди других интересных функций — перевод сообщений и разговоров, о котором мы пишем отдельно. Также интересно, что большое обновление Siri Apple, похоже, отложила на потом. обновление iOS 26 получат iPhone 11, iPhone SE 2 и более новые устройства.

Источник: The Verge

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