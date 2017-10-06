Android Wear никуда не денется: Google убрала соответствующий раздел из онлайн-магазина по другой причине

С анонсом множества аппаратных новинок в официальном магазине Google Store произошло одно весьма существенное и заметное изменение, которое уже успело наделать немало шума. Дело в том, что одновременно с появлением новых Pixel 2 и других новинок из магазина полностью исчез раздел Android Wear, из-за чего многие тематические ресурсы выдвинули предположения о скором закрытии направления. Само предположение выглядело логичным, хотя и казалось странным с учетом недавнего выпуска бета-версии Android Wear на основе Android 8.0 Oreo. И вот сейчас все прояснилось.

Как пояснил сотрудник Google Хой Лам исчезновение раздела – следствие недавних изменений в стратегии продаж поискового гиганта. В частности, теперь в магазине будут продаваться только те устройства, которые были полностью разработаны Google. То есть, часы LG Watch Sport и Watch Style, создававшиеся совместно с Google, этому критерию не удовлетворяют, поэтому их и убрали. Лам также отметил, что именно по этой причине Google ранее участвовала в создании виртуальных витрин с часами Android Wear для интернет-магазинов вроде Amazon. По сути, магазинов, где можно купить часы на Android Wear стало больше. Важно отметить, что без лишних церемоний Google аналогичным образом убрал из магазина все хромбуки, за исключением собственного Pixelbook.

Само решение – оказаться от продвижения продуктов на собственной ОС –кажется достаточно спорным, но это ведь Google, которая часто совершает подобного рода необычные поступки. Видимо, в Google решили, что Android Wear настолько популярна, что лишняя реклама ей ни к чему. И это в условиях того, что балом на этом рынке правят Apple (watchOS) и Samsung (Tizen OS).

Источник: Engadget