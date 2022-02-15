Анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в апреле 2024 года
Только Amazon успела показать первый тизер-трейлер своего дорогостоящего сериала «Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power с бюджетом в $1 млрд, как New Line и Warner Bros. назвали дату выхода отдельного аниме-фильма по вселенной Толкина под названием The War of Rohirrim. Его премьера запланирована на 21 апреля 2024 года.
Действие анимационного фильма развернется за 250 лет до событий «Властелина колец», а сюжет расскажет о Хельме Молоторуком — девятом короле Рохана, а также поведает историю строительства той самой знаменитой крепости (Хельмова падь).
Режиссер The War of Rohirrim — Кэндзи Камияма, известный по аниме-сериалам «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Чёрный лотос». Сценарий напишут Фиби Гиттинс и Арт Папагеоргиу — на основе рассказа Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюс, которые занимались The Dark Crystal: Age of Resistance. В проекте также участвует Филиппа Бойенс, работавшая над «Возвращением короля».
Пока что есть только концепт-арт.
- По произведениям Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» выпущено две одноименных трилогии (они вышли соответственно в 2001-2003 и 2012-2014 годы). Все они были сняты новозеландским режиссером Питером Джексоном. В 2017 году исполнилось 80 лет с публикации повести «Хоббит», а в прошлом 20 лет отметил фильм «Властелин колец: Братство Кольца» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring).