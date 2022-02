Анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в апреле 2024 года

Только Amazon успела показать первый тизер-трейлер своего дорогостоящего сериала «Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power с бюджетом в $1 млрд, как New Line и Warner Bros. назвали дату выхода отдельного аниме-фильма по вселенной Толкина под названием The War of Rohirrim. Его премьера запланирована на 21 апреля 2024 года.

Действие анимационного фильма развернется за 250 лет до событий «Властелина колец», а сюжет расскажет о Хельме Молоторуком — девятом короле Рохана, а также поведает историю строительства той самой знаменитой крепости (Хельмова падь).

Режиссер The War of Rohirrim — Кэндзи Камияма, известный по аниме-сериалам «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Чёрный лотос». Сценарий напишут Фиби Гиттинс и Арт Папагеоргиу — на основе рассказа Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюс, которые занимались The Dark Crystal: Age of Resistance. В проекте также участвует Филиппа Бойенс, работавшая над «Возвращением короля».

Пока что есть только концепт-арт.