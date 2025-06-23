Джоан Роулинг прочитала сценарий сериала о Гарри Поттере: «Первые два эпизода — чрезвычайно хороши»

Джоан Роулинг заявила, что уже ознакомилась со сценарием первых двух эпизодов будущего сериала о Гарри Поттере от HBO — несмотря на то, что писательница не вовлечена в его написание, она «тесно» сотрудничает с авторами.

«Я прочитала сценарий первых двух эпизодов будущего сериала о Гарри Поттере от HBO, и они ЧРЕЗВЫЧАЙНО, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ХОРОШИ», — написала Роулинг на X (бывший Twitter).

Как известно, автор оригинальных книг о Гарри Поттере привлечена к сериалу на продюсерскую роль, однако несмотря на то, что не написала для сценария ни сроки, тщательно контролирует работу авторов, о чем сообщила в комментариях к посту.

«Я тесно сотрудничала с чрезвычайно талантливыми сценаристами», — пишет Роулинг.

Говорит ли это о том, что сериал получится действительно «хорошим»? Отнюдь. Писатели часто восхваляют свои экранизации, тогда как реальный результат получается противоположным — вспомните слова Джорджа Мартина о фильме «В потерянных землях», который в конце концов провалился в прокате. Однако, бесспорно, слова Роулинг привлекут внимание армии поклонников франшизы и потенциально добавят HBO существенной доли зрителей.

После анонса актерского состава некоторые давние фаны заявляли, что будут игнорировать шоу — в частности из-за того, что команда не придерживалась канона книг в случае нового Северуса Снейпа, которого будет играть Паапа Эссиеду (и это при том, что шоураннеры обещали достоверную адаптацию). В то время как актер Педро Паскаль призвал бойкотировать сериал из-за заявлений самой Роулинг.

Остальные из представленных новых персонажей, кажется, имели более приличный прием: это, напомним, Джанет МакТир (Минерва Макгонегел), Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Ник Фрост (Рубеус Хегрид), Люк Таллон (Квиринус Квирелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч), который, кстати, появлялся в оригинальных фильмах о Гарри Поттере в эпизодической роли, а также новые Дурсли и Малфои, и главное трио детей: Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли), которых выбрали из более 32 000 кандидатов.

Часть эпизодов срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), тогда как главным сценаристом выступила Франческа Гардинер («Наследники»). Сериал будет состоять из 7 сезонов, а его производство займет около 10 лет. Съемки первого могут начать уже в ближайшие недели, а премьеру планируют на 2027 год.

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Ранее инсайдеры сообщали, что для сериала о Гарри Поттере построили «мини-город» за $1,2 млрд — с домом Дурсли, Privet Drive в стиле Тюдоров и школой для детей-актеров.

Напомним, что Гэри Олдмен, который играл в фильмах Сириуса Блэка, ранее выражал интерес сыграть директора Хогвартса, а бывший Волдеморт предположил, что с его ролью в сериале неплохо бы справился Киллиан Мерфи — сам Рэйф Файнз, кстати, уже нашел для себя роль нового культового злодея, президента Панема в приквеле «Голодных игр» о Хеймитче.