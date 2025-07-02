Новости Кино 02.07.2025 в 10:54 comment views icon

Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам Netflix за 3 дня — несмотря на ужасные оценки зрителей

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам Netflix за 3 дня — несмотря на ужасные оценки зрителей

«Игра в кальмара» с дебютом третьего сезона установила новый рекорд Netflix, собрав 60, 1 млн просмотров в первые 3 дня.

Для сравнения: второй сезон «Игры в кальмара» собрал 68 млн просмотров за первые 4 дня после запуска 26 декабря — больше, чем любой другой сериал Netflix в первую неделю премьеры (предыдущим лидером был «Уэнздей» с 50,1 млн просмотров в 2022 году).

Сейчас третий сезон «Игры в кальмара» является девятым по популярности неанглоязычным телешоу Netflix, несмотря на очень скромные оценки: критики Rotten Tomatoes, к примеру, поставили ему 79%, тогда как зрительский рейтинг составил скромные 50% — обе оценки самые низкие в истории проекта. В отзывах среди прочего сетуют на «плохую концовку», которую сравнивают с финалом «Игры престолов».

«Игра в кальмара» стала ярким примером того, что случается, когда из первоначального замысла, талантливого и самодостаточного, в лучших традициях Голливуда пытаешься выжать еще какие-то соки. И если первый сезон при наличии скромных сахарных леденцов или нескольких десятков стеклянных шариков стал настоящей сенсацией, то третий, уже в статусе большого хита, ничего оригинальнее, чем прыжки через скакалку или причудливую версию короля горы предложить так и не смог….Так что кто бы ни победил — проиграли зрители», — из рецензии ITC.

«Игра в кальмара» — это сериал в жанре выживания, который изначально рассказывал о группе из 456 человек с финансовыми проблемами, которые присоединяются к смертельным соревнованиям с целью выиграть большой денежный приз. В следующих двух сезонах победитель соревнований Сон Ки Хун (Ли Чон Че) возвращается на смертоносную арену в попытке прекратить соревнования навсегда и спасти новых участников.

Третий сезон стал финальным для сериала, но шоураннер Хван Дон Хёк не исключал создания потенциальных спинофов, вроде некоего интерквела, действие которого будет происходить между 1 и 2 сезоном. Тем временем в финале «Игры в кальмара» нам толсто намекнули на американскую версию шоу Дэвида Финчера, показав Кейт Бланшетт в роли вербовщика. Ожидается, что съемки сериала стартуют в декабре.

Все три сезона сериала «Игра в кальмара» в настоящее время доступны для просмотра на Netflix.

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