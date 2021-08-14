Анонимный источник в «Роскосмосе» фактически обвинил американских астронавтов во вредительстве





На сайте российского государственного информационного агентства ТАСС появилась статья (доступна в Украине через VPN), в которой неназванный высокопоставленный источник в «Роскосмосе» фактически обвинил астронавтов NASA в порче российского имущества, свалив на них вину в сверлении дырок в космическом корабле «Союз МС-09» в 2018 г.

Конкретный астронавт, который имеется в виду, это космический врач Серина Ауньон-Чанселлор, которая входила в состав экспедиции МКС-56/57. Она попала на станцию на российском корабле «Союз МС-09» и должна была провести в космосе 187 дней. Но из-за аварии «Союз МС-10» в октябре 2018 г. возвращение было задержано на 10 дней. Якобы в этот период у астронавтки произошел нервный срыв и она пыталась просверлить обшивку корабля, на котором сама же и должна была возвращаться на Землю.

Этот вброс, а использование анонимных источников — типичный для российских СМИ способ слива провокационной информации, санкционированной государством, произошел на фоне ухудшения российско-американских отношений в космосе, на фоне нештатной ситуации с модулем «Наука» и сразу же после появления в американской научно-технической прессе ряда статей, авторы которых задаются вопросом о целесообразности продолжения сотрудничества с таким ненадежным партнером как «Роскосмос». В частности, наибольшее негодование российского сегмента Интернет вызвала статья Эрика Бергера на ArsTechnica. ТАСС даже посчитал необходимым ответить собственным материалом (доступно через VPN), «громящим» тезисы Бергера.

Через некоторое время после появления статьи с обвинениями на сайте ТАСС, руководитель Управления пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс выступила с поддержкой Серины Ауньон-Чанселлор. «Астронавты NASA, включая Серину Ауньон-Чанселлор, пользуются большим уважением, служат своей стране и вносят неоценимый вклад в деятельность агентства», – сказала она. «Мы поддерживаем Серину и ее профессиональное поведение. Мы не считаем, что эти обвинения заслуживают доверия.» Главный администратор NASA Билл Нельсон согласился с мнением своей подчиненной: «Я полностью согласен с утверждением Кэти. Я полностью поддерживаю Серину и всегда буду поддерживать наших астронавтов».

Очевидно, что отношения космических агентств двух стран накаляются и за этим может последовать полный разрыв. Тем более что NASA планирует строить свою лунную станцию Lunar Gateway без участия России, которая вышла из программы в январе 2021 г. Вместо этого Россия подписала меморандум с Китаем и якобы примет участие в создании совместной российско-китайской лунной станции к 2035 г.