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Проблемный российский модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и временно дестабилизировал ориентацию МКС. Из-за инцидента NASA и Boeing отложили полет корабля Starliner

Проблемный российский модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и временно дестабилизировал ориентацию МКС. Из-за инцидента NASA и Boeing отложили полет корабля Starliner

Проблемный российский модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и временно дестабилизировал ориентацию МКС. Из-за инцидента NASA и Boeing отложили полет корабля Starliner


Вечером 29 июля во время стыковки российского многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции произошла нештатная ситуация, которая заставила всех изрядно понервничать — после стыковки модуль самопроизвольно включил двигатели, что привело к беспорядочному вращению МКС. Вскоре после инцидента ситуацию удалось взять под контроль и положение МКС удалось стабилизировать.

Проблемная «Наука» и ее не менее проблемный запуск

«Наука» с самого начала была чрезвычайно проблемной — разработка модуля началась в 1995 году и первоначально его планировали запустить еще в 2007 году, но из-за технических проблем (в основном, с топливной системой, где обнаружили металлическую стружку) запуск произошел лишь в 2021 году, и был омрачен многочисленными ошибками и неполадками. Перед самим запуском выяснилось, что специалисты забыли закрыть часть оборудования на внешней стороне экранно-вакуумной теплоизоляцией, из-за чего пришлось извлечь модуль из-под головного обтекателя и вернуть в монтажный корпус Байконура на доработку.

Ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала 21 июля, а на следующий день у модуля на орбите обнаружились неполадки в топливной системе, которые привели к проблемам в работе двигателей. Позднее «Роскосмосу» удалось перевести двигатели в штатный режим и поднять орбиту модуля. В сети также проскакивали сообщения о проблемах в системе автоматической стыковки «Курс», но и их удалось исправить до стыковки.

Инцидент с самопроизвольным включением двигателей «Наука»

29 июля в 16:30 по киевскому времени «Наука» после восьмидневного перелета успешно состыковалась с модулем «Звезда», заняв узел, где ранее находился модуль «Пирс». За стыковкой, которая прошла в автоматическом режиме, можно было следить в прямом эфире на YouTube-каналах NASA и «Роскосмоса».

Вскоре после стыковки (примерно в 19:45 по киевскому времени) произошло самопроизвольное включение двигателей «Науки», что вызвало изменение ориентации МКС — ее развернуло  на 45 градусов. Чтобы восстановить стабильную ориентацию станции сначала были включены двигатели «Звезды», а потом грузового корабля «Прогресс». Ниже на видео запечатлен момент, когда МКС начала разворачиваться под действием тяги внезапно включившихся двигателей «Науки».

Примерно в 20:40 по киевскому времени в трансляции из ЦУПа в Хьюстоне сообщили, что двигатели «Науки» отключены и стабильное положение станции восстановлено.

Точные причины самопроизвольного включения двигателей «Науки» пока неизвестны. Предположительно, это был сбой ПО — модуль почему-то «решил», что он не состыкован с МКС, а все еще находится в полете. По крайней мере, в пользу этой версии указывает фраза в комментарии «Роскосмоса» о переводе «модуля «Наука» из полетного режима в режим „состыкован с МКС“». В сети говорят, что «Наука» сожгла все остатки топлива. Также были сообщения, что остатки топлива были выброшены в космос. То есть, повторения такой же ситуации можно не ждать.

Последствия инцидента с модулем «Наука»

Вскоре после восстановления контроля над МКС в NASA заявили, что экипаж в порядке и не был в опасности», а сама станция «снова стабильна (ее ориентация восстановлена) и находится в хорошем состоянии».

В то же время Boeing и NASA решили отложить повторный полет корабля CST-100 Starliner к МКС с демонстрационной миссией Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без людей, который должен был состояться сегодня, 30 июля. Ракету-носитель Atlas 5 вместе с кораблем сняли со стартового стола. Это вынужденная мера — необходимо убедиться, что станция готова принять корабль. Новая дата запуска пока не объявлена, но в следующий раз миссия будет готова к старту не раньше 3 августа.

В рамках пресс-конференции NASA с обсуждением инцидента с «Наукой» сообщили, что космический корабль Crew Dragon Endeavour, который сейчас пристыкован к МКС, был «готов» к аварийной эвакуации, а «команда SpaceX проделала феноменальную работу по подготовке к спасательной операции». Также представитель NASA заявил, что предварительный анализ не выявил никаких повреждений на МКС и сообщений о тряске от экипажа не поступало. Но в ближайшее время группа по структурным нагрузкам должна провести более комплексный анализ и изучить все данные» для оценки состояния станции. За всю 20-летнюю историю существования МКС подобные ситуации с самопроизвольным включением реактивных двигателей происходили «может быть, три или четыре раза», сообщил руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

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