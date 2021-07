Проблемный российский модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и временно дестабилизировал ориентацию МКС. Из-за инцидента NASA и Boeing отложили полет корабля Starliner

Вечером 29 июля во время стыковки российского многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции произошла нештатная ситуация, которая заставила всех изрядно понервничать — после стыковки модуль самопроизвольно включил двигатели, что привело к беспорядочному вращению МКС. Вскоре после инцидента ситуацию удалось взять под контроль и положение МКС удалось стабилизировать.

«Наука» с самого начала была чрезвычайно проблемной — разработка модуля началась в 1995 году и первоначально его планировали запустить еще в 2007 году, но из-за технических проблем (в основном, с топливной системой, где обнаружили металлическую стружку) запуск произошел лишь в 2021 году, и был омрачен многочисленными ошибками и неполадками. Перед самим запуском выяснилось, что специалисты забыли закрыть часть оборудования на внешней стороне экранно-вакуумной теплоизоляцией, из-за чего пришлось извлечь модуль из-под головного обтекателя и вернуть в монтажный корпус Байконура на доработку.

Ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала 21 июля, а на следующий день у модуля на орбите обнаружились неполадки в топливной системе, которые привели к проблемам в работе двигателей. Позднее «Роскосмосу» удалось перевести двигатели в штатный режим и поднять орбиту модуля. В сети также проскакивали сообщения о проблемах в системе автоматической стыковки «Курс», но и их удалось исправить до стыковки.

29 июля в 16:30 по киевскому времени «Наука» после восьмидневного перелета успешно состыковалась с модулем «Звезда», заняв узел, где ранее находился модуль «Пирс». За стыковкой, которая прошла в автоматическом режиме, можно было следить в прямом эфире на YouTube-каналах NASA и «Роскосмоса».

Вскоре после стыковки (примерно в 19:45 по киевскому времени) произошло самопроизвольное включение двигателей «Науки», что вызвало изменение ориентации МКС — ее развернуло на 45 градусов. Чтобы восстановить стабильную ориентацию станции сначала были включены двигатели «Звезды», а потом грузового корабля «Прогресс». Ниже на видео запечатлен момент, когда МКС начала разворачиваться под действием тяги внезапно включившихся двигателей «Науки».

I captured a short clip from the EHDC_6 camera (HDEV feed) during the attitude change when the MLM fired thrusters unexpectedly. This camera normally faces Nadir (down) /1 @Space_Station #NAUKA #MLM pic.twitter.com/DllGIzi6Sa

Примерно в 20:40 по киевскому времени в трансляции из ЦУПа в Хьюстоне сообщили, что двигатели «Науки» отключены и стабильное положение станции восстановлено.

Точные причины самопроизвольного включения двигателей «Науки» пока неизвестны. Предположительно, это был сбой ПО — модуль почему-то «решил», что он не состыкован с МКС, а все еще находится в полете. По крайней мере, в пользу этой версии указывает фраза в комментарии «Роскосмоса» о переводе «модуля «Наука» из полетного режима в режим „состыкован с МКС“». В сети говорят, что «Наука» сожгла все остатки топлива. Также были сообщения, что остатки топлива были выброшены в космос. То есть, повторения такой же ситуации можно не ждать.

Вскоре после восстановления контроля над МКС в NASA заявили, что экипаж в порядке и не был в опасности», а сама станция «снова стабильна (ее ориентация восстановлена) и находится в хорошем состоянии».

. @Space_Station crew members are safe and will scrub their schedules for today in order to focus on recovery efforts following the unexpected loss of attitude caused by the Russian Nauka module's thrusters firing. The station is back in attitude control and is in good shape. pic.twitter.com/38qBmEBjbU

В то же время Boeing и NASA решили отложить повторный полет корабля CST-100 Starliner к МКС с демонстрационной миссией Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без людей, который должен был состояться сегодня, 30 июля. Ракету-носитель Atlas 5 вместе с кораблем сняли со стартового стола. Это вынужденная мера — необходимо убедиться, что станция готова принять корабль. Новая дата запуска пока не объявлена, но в следующий раз миссия будет готова к старту не раньше 3 августа.

#ICYMI: @NASA and @BoeingSpace have decided to stand down from Friday’s launch attempt of the second Orbital Flight Test (OFT-2) mission.

Currently, the earliest available launch opportunity is 1:20 p.m. ET on Tuesday, Aug. 3. Learn more: https://t.co/iZLcjFbwmM pic.twitter.com/m177ewDXat

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) July 29, 2021