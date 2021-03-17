Анонс электромобиля BMW i4: мощность до 530 л.с., разгон до «сотни» менее 4 сек, запас хода до 590 км и начало продаж в текущем году

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Немецкий автопроизводитель BMW официально анонсировал серийный электрический седан BMW i4, представив первые изображения и часть характеристик новинки. Старт продаж спортивного четырехдверного «гранкупе» состоится уже в текущем году, при этом самые активные фанаты бренда смогут заказать «горячую» версию BMW i4 M Performance.

Создатели отметили, что BMW i4 будет доступен в нескольких различных версиях мощности и емкости батареи. При этом самая дальнобойная версия получит запас хода 590 км по измерительному циклу WLTP или 390 миль по измерительному циклу EPA. В свою очередь самый мощный вариант сможет похвастать показателями 390 кВт / 530 л.с., разгоном до 100 км/ч в районе 4 секунд и максималкой выше 200 км/ч.

Пока это всё, о чем BMW готов рассказать официально, однако полный спект информации, включая точные характеристики всех модификаций, стоимость и дату начала продаж обещают раскрыть в ближайшие недели.

Если судить по характеристикам концепта BMW Concept i4, то емкость максимальной батареи составит 80 кВтч, при этом она будет поддерживать скоростную зарядку мощностью 150 кВт.

Таким образом, в «электрическом» портфолио немецкого бренда уже присутствует хэтчбек i3, кроссовер iX3 и флагман iX. К 2023 году BMW будет продавать 12 моделей батарейных электромобилей, при этом 90% всех моделей компаний будут располагать электрической версией (BEV или PHEV). Ну, а первым полностью электрическим брендом BMW станет Mini, который полностью откажется от выпуска ДВС-моделей до 2030 года.

Источник: BMW