Серийный электрокроссовер BMW iX3 представлен официально: мощность 210 кВт, батарея 80 кВтч и запас хода 460 км (WLTP) / 520 км (NEDC)

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Концепт электрокроссовера BMW Concept iX3 дебютировал более двух лет назад (весной 2018 года) и только сегодня немецкий автопроизводитель официально представил его серийную версию BMW iX3. Естественно, за истекшее время характеристики и внешность модели подверглись изменениям.

В качестве основы электромобиля BMW iX3 выступает платформа BMW eDrive 5gen, в 2021 году она также появится на моделях BMW iNEXT и BMW i4. Электродвигатель с мощностью 210 кВт (286 л.с.) и крутящим моментом 400 Нм способен разогнать электромобиль до 100 км/ч за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Электродвигатель установлен в задней части, он приводит в движение задние колеса, обеспечивая классический для BMW опыт управления.

Батарея 400 В / 80 кВтч (используется 74 кВтч) интегрирована в пол электромобиля, она обеспечивает запас хода до 460 км по циклу WLTP или до 520 км по циклу NEDC. Аккумуляторы поддерживают скоростную зарядку с мощностью до 150 кВт, в результате заряд от 0 до 80% занимает 34 минуты, а 10-минутная зарядка добавляет 100 км к текущему запасу хода.

Электромобиль предложит покупателям премиальный уровень комфорта и соответствующий набор функций в рамках пакетов Inspiring и Impressive, а также поддержку подключенных и облачных сервисов BMW Live Cockpit Professional, BMW Intelligent Personal Assistant, Apple CarPlay / Android Auto, Remote Software Upgrade, BMW Connected Charging и др.

Серийный электромобиль BMW iX3 будет частью стратегии Power of Choice, в рамках которой покупатели смогут выбрать аналогичный внешне кроссовер BMW X3 с бензиновым, дизельным или гибридным двигателем. Таким образом, для базовой модели BMW X3 будет доступно сразу четыре варианта двигательной установки.





Электромобиль BMW iX3 будут производить исключительно на фабрике в Шэньяне (Китай), именно в этой стране стартуют продажи модели, причем произойдет это до конца текущего года.

Источник: BMW