Der Spiegel: Mini откажется от выпуска моделей с ДВС и станет первым полностью электрическим брендом BMW к 2030 году

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По сообщению Der Spiegel, знаменитый бренд Mini, входящий в концерн BMW, намерен к 2027 году довести долю электрических моделей в общей структуре продаж до 50%, а к 2030 году электрифицировать весь модельный ряд.

Сообщается, что официально о планах касательно полной электрификации линейки Mini объявит в ближайшие дни и сейчас цель в том, чтобы сделать его первым полностью электрическим брендом BMW.

В соответствии с этим роадмапом, последняя модель Mini с ДВС этой марки выйдет в 2025 году и вместо привычных семи лет продержится только пять.

Mini — относительно узконаправленный бренд. Модельный ряд автопроизводителя включает всего несколько моделей — Cooper, Clubman и Countryman, а также производные от них варианты с разными трансмиссиями и версии в кузове кабриолет. Это существенно упрощает задачу перехода на электротягу.

Сейчас в линейке Mini всего один электромобиль — электрический вариант легендарной малолитражки Cooper SE (Mini Electric). Он построен на той же платформе, что и BMW i3, вышедший в 2013 году. К слову, наш Роман Мельниченко уже успел «объездить» Cooper SE, с его впечатлениями можно ознакомиться по ссылке ниже.

Mini — очередное новое имя в списке производителей, которые ранее заявили о полном отказе от топливных моделей в пользу электрических. Отказаться от выпуска моделей с ДВС и полностью электрифицировать свой модельный ряд ранее обязались такие гиганты как Volvo, Jaguar Land Rover, Ford, Opel и GM.