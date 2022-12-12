Анонсированы флагманы Xiaomi 13 и 13 Pro: Snapdragon 8 Gen 2, камеры Leica и цена от $575

Компания Xiaomi подготовила к выпуску новую флагманскую серию смартфонов Xiaomi 13. Она включает две модели Xiaomi 13 и 13 Pro, которые оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 Pro

Новинка содержит 6,73-дюймовый LTPO дисплей с разрешением 3200х1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Заявлена поддержка HDR10+, Dolby Vision, HLG и 1920Hz DC dimming, а благодаря наличию сенсора цветовой температуры окружающего пространства экран может автоматически изменять собственную цветовую температуру. Максимальная яркость для всей поверхности составляет 1200 нит, а пиковая яркость при просмотре HDR контента достигает 1900 нит.

Процессор Snapdragon 8 Gen 2 дополнен оперативной памятью LPDDR5X объёмом 8 или 12 ГБ и встроенным хранилищем UFS 4.0 ёмкостью от 128 до 512 ГБ.

Смартфон Xiaomi 13 Pro получил тройную основную камеру. Она включает главный 50-мегапиксельный 1-дюймовый сенсор Sony IMX989, дополненный объективом Leica с диафрагмой f/1,9 и стабилизацией изображения Hyper OIS. Телефото модуль также содержит 50-мегапиксельный сенсор. Он обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение и возможность фокусировки на расстоянии 10 см. В данном случае используется Leica Floating Lens с диафрагмой f/2.0. Сверхширокоугольный модуль оснащён 50-мегапиксельным сенсором, объективом с углом обзора 14 мм и автофокусом. Этот модуль также служит для макро съёмки.

Батарея Xiaomi 13 Pro имеет ёмкость 4820 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт, быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Пользователям доступны стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Head Tracking, ИК-излучатель и корпус с защитой от пыли и воды по стандарту IP68. Задняя панель сделана из керамики.

Xiaomi 13

OLED дисплей смартфона Xiaomi 13 имеет диагональ 6,36 дюйма, разрешение 2400х1080 точек, поддерживает частоту обновления 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+ и HLG. Есть сенсор цветовой температуры окружающего пространства. Стандартная и пиковая яркость достигают 1200 и 1900 нит, соответственно. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 12 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128, 256 или 512 ГБ.

Тройная основная камера брендирована Leica и включает:

главный 1/1,56-дюймовый 50-мегапиксельный модуль с объективом f/1.8 и системой стабилизации изображения Hyper OIS;

10-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным увеличением, объективом f/2.0 и оптической системой стабилизации изображения;

12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с объективом f/2.2.

Ёмкость батареи Xiaomi 13 составляет 4500 мАч. В данном случае доступна быстрая проводная зарядка мощностью 67 Вт, быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Как и в старшей модели, предлагаются стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Head Tracking, ИК-излучатель и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Задняя панель – стеклянная.

Цены

Новые смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro уже доступны для предварительного заказа в Китае, их поставки начнутся 14 декабря. Цена Xiaomi 13 Pro находится в диапазоне от $720 (8/128 ГБ памяти) до $900 (12/512 ГБ). Версия Xiaomi 13 оценивается в $575 (8/128 ГБ), $615 (8/256 ГБ), $660 (12/256 ГБ) и $720 (12/512 ГБ). О сроках поставок на глобальные рынки будет объявлено дополнительно.

Источник: gsmarena