Новости Игры 03.12.2023 в 20:53 comment views icon

Анонс трейлера GTA 6 вновь стал самым «отлайканым» твитом об играх, а утечка геймплея оказалась демонстрацией прошлогоднего билда

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Анонс трейлера GTA 6 вновь стал самым «отлайканым» твитом об играх, а утечка геймплея оказалась демонстрацией прошлогоднего билда

Пост Rockstar Games, в котором сообщается о выходе первого трейлера GTA 6, стал наиболее популярным твитом всех времен, связанным с играми. Публикация о выходе первого трейлера Grand Theft Auto 6 5 декабря получила более 1,8 млн лайков за первые 24 часа. Кроме того, твит имеет 148 млн. просмотров и 478 тыс. ретвитов.

Предыдущий рекордный твит также был от Rockstar, в ноябре 2023 он подтвердил, что первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto появится в декабре.

В феврале 2022 года Rockstar подтвердила, что активная разработка следующей части серии GTA ведется полным ходом, но не предоставила никаких подробностей об игре.

В сентябре 2022 года одна из самых громких утечек данных в игровой индустрии показала более часа кадров разработки GTA 6, что позволило игрокам впервые увидеть продолжение одной из самых продаваемых игр всех времен.

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Недавно будто бы появилась новая демонстрация игры, но сайт Insider Gaming утверждает, что опубликованное видео показывает тот же прошлогодний билд. Видео сначала загрузил пользователь TikTok @azzarossi, который впоследствии сделал свою учетную запись приватной. Дальше оно распространилось в X Twitter.

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Сравнение показало, что кадры города совпадают с утечкой прошлого года. Вполне возможно, что пользователь мог сделать фейк на основе этих утечек. В качестве доказательства он скачал собственную фотографию рядом с сыном одного из разработчиков игры, однако это не может быть прямым подтверждением.

Также вскоре должно быть обнародовано официальное лого GTA 6, в сети уже шутят на эту тему.

GTA 6

Больше про GTA 6 можно будет узнать 5 декабря, когда наконец-то выйдет трейлер.

Первый трейлер GTA VI выйдет 5 декабря – Rockstar Games

Источники: VGC, Insider Gaming

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