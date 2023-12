Анонс трейлера GTA 6 вновь стал самым «отлайканым» твитом об играх, а утечка геймплея оказалась демонстрацией прошлогоднего билда

Пост Rockstar Games, в котором сообщается о выходе первого трейлера GTA 6, стал наиболее популярным твитом всех времен, связанным с играми. Публикация о выходе первого трейлера Grand Theft Auto 6 5 декабря получила более 1,8 млн лайков за первые 24 часа. Кроме того, твит имеет 148 млн. просмотров и 478 тыс. ретвитов.

Предыдущий рекордный твит также был от Rockstar, в ноябре 2023 он подтвердил, что первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto появится в декабре.

В феврале 2022 года Rockstar подтвердила, что активная разработка следующей части серии GTA ведется полным ходом, но не предоставила никаких подробностей об игре.

В сентябре 2022 года одна из самых громких утечек данных в игровой индустрии показала более часа кадров разработки GTA 6, что позволило игрокам впервые увидеть продолжение одной из самых продаваемых игр всех времен.

Недавно будто бы появилась новая демонстрация игры, но сайт Insider Gaming утверждает, что опубликованное видео показывает тот же прошлогодний билд. Видео сначала загрузил пользователь TikTok @azzarossi, который впоследствии сделал свою учетную запись приватной. Дальше оно распространилось в X Twitter.

Сравнение показало, что кадры города совпадают с утечкой прошлого года. Вполне возможно, что пользователь мог сделать фейк на основе этих утечек. В качестве доказательства он скачал собственную фотографию рядом с сыном одного из разработчиков игры, однако это не может быть прямым подтверждением.

