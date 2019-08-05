Анонсирован игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 в трёх версиях по цене от $1080

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Компания Xiaomi подготовила к выпуску новый ноутбук, который позиционируется в качестве игрового устройства. Новинка под названием Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 доступна в виде трёх модификаций, которые отличаются техническими характеристиками и ценой.

Во всех трёх версиях применяется 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, который занимает 81% поверхности панели и обеспечивает частоту обновления 144 Гц. Также в наличии имеются модули беспроводной связи WI-Fi и Bluetooth 5.0, стерео динамики мощностью 3 Вт с поддержкой Dolby Audio, веб-камера с разрешением 1 Мп. Клавиатура с 4-цветной LED подсветкой поддерживает 3 режима. Стеклянный тачпад поддерживает работу с жестами. Батарея ёмкостью 55 Втч обеспечивает до 4,5 часов воспроизведения видео, до 4 часов стриминга видео и до 4,5 часов веб-серфинга.

Из интерфейсов подключения доступны четыре порта USB 3.0, сетевой порт Ethernet, видеовыход HDMI, кард-ридер 3-в-1 и звуковые разъёмы для подключения наушников и микрофона. Размеры Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 составляют 364×265,2×20,9 мм, а масса – 2,6 кг. Прошлогодняя модель весила 2,7 кг. Устройство содержит предустановленную ОС Windows 10 Home. Теперь остановимся на различиях всех анонсированных версий.

Базовая модель:

Процессор Intel Core i5-9300H 2,4/4,1 ГГц

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

ОЗУ 8 ГБ DDR4 2666 МГц

Накопитель 512 ГБ PCIe SSD

Цена — $1080

Производительная модель:

Процессор Core i7-9750H 2,6/4,5 ГГц

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

ОЗУ 16 ГБ DDR4 2666 МГц

Накопитель 512 ГБ PCIe SSD

Цена — $1239

Топовая модель:

Процессор Intel Core i7-9750H 2,6/4,5 ГГц

Видеокарта NVIDIA GeForce RTXTM 2060

ОЗУ 16 ГБ DDR4 2666 МГц

Накопитель 512 ГБ PCIe SSD

Цена — $1297

Источник: gizmochina