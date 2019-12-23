Анонсирован ноутбук Honor MagicBook 15 с CPU Intel 10-го поколения и GPU NVIDIA по цене от $700





В прошлом месяце состоялся анонс ноутбука Honor MagicBook 15. В зависимости от конфигурации, устройство могло комплектоваться процессором AMD Ryzen 5 3500U или Ryzen R7 3700U. А теперь под тем же брендом были анонсированы новые модификации, которые уже получили процессоры Intel 10-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5.

Новые модификации Honor MagicBook 15 оснащены 15,6-дюймовым IPS дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Экран сертифицирован TUV Rheinland и занимает 87% поверхности панели. Комплектная батарея имеет ёмкость 42 Вт*ч, поддерживается быстрая зарядка с передачей 65 Вт энергии. В комплект поставки включается зарядное устройство на 65 Вт с портом USB-C. За первый час зарядки аккумулятор восстанавливает 70% ёмкости, а полная зарядка занимает 2,5 часа. Устройство несёт на борту двухдиапазонный модуль Wi-Fi, беспроводные модули связи Bluetooth 5.0 и NFC, по одному разъёму USB 2.0, USB 3.0 и USB Type-C (для питания), а также видео выход HDMI и звуковой разъём. Веб-камера разместилась между функциональными клавишами. Масса устройства составляет 1,53 кг. Новинка работает под управлением операционной системы Windows 10 Home Edition.

На выбор пользователей предлагаются четыре модификации ноутбука Honor MagicBook 15 Intel Edition:

Intel Core i5-10210U + 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ SSD – по цене около $699;

Intel Core i5-10210U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD – по цене около $742;

Intel Core i5-10210U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD – по цене около $785;

Intel Core i7-10510U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD – по цене около $842.

Новинка уже доступна для предварительного заказа в Китае, а её поставки начнутся в январе 2020 года.

Источник: Gizmochina