APU AMD Ryzen 3000 и версии с Linux. Представлены компактные ноутбуки Honor MagicBook 13 и Honor MagicBook 15

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сегодня дебютировали не только смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro, дочерней бренд Huawei также расширил семейство тонких и легких ноутбуков MagicBook двумя новыми моделями. По большому счету — это одна модель, но в двух размерах экрана.

Меньшая модель оснащается экраном диагональю 13,3 дюйма и весит 1,38 кг (толщина корпуса — 15,9 мм), а большая располагает экраном диагональю 15,6 дюймов и весит 1,53 кг (толщина корпуса — 16,9 мм). В обоих случаях тип матрицы и разрешение одинаковы — IPS и 1920х1080 пикселей.

Новые ноутбуки Honor MagicBook оснащаются гибридными процессорами Ryzen 3000. Пользователи могут выбрать из двух моделей: менее производительным Ryzen 5 3500U с GPU Radeon Vega 8 (4 ядра / 8 потоков, 2,1 / 3,7 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3) и более производительным Ryzen 7 3700U (4 ядра / 8 потоков, 2,3 / 4,0 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3) с GPU Radeon Vega 10. Объем оперативной памяти составляет 8-16 ГБ, объем PCIe-накопителя — 256 или 512 ГБ.

Что интересно, в более компактном Honor MagicBook 13 установлен аккумулятор емкостью 56 кВт⋅ч, поддерживается быстрая зарядка — за полчаса блок питания мощностью 65 Вт позволит зарядить устройство с 0 до 46% (для зарядки используется разъем USB Type-C), заявленная автономность — 9,5 часа в режиме воспроизведения видео, зарядное устройство мощностью 40 Вт. В то же время в Honor MagicBook 15 используется аккумулятор меньшей емкости 42 кВт⋅ч. Это может показаться странным, но с представленными вчера ноутбуками Huawei MateBook D 15 и MateBook D 14 в этом плане все точно так же.

Кроме единственного порта USB Type-C, использующегося для зарядки, есть еще пара USB-A (один 3.0 и один 2.0), а также видеовыход HDMI. Кнопка включения/выключения, вынесенная за пределы блока клавиатуры, на правой стороне включает сканер отпечатков пальцев.

Зарядка осуществляется через единственный порт USB-C на Honor MagicBook. Есть также два полноразмерных порта USB-A (один v3.0 и один v2.0), а также порт HDMI. Кнопка питания справа от клавиатуры служит для считывания отпечатков пальцев.

Если вы до сих пор рассматриваете изображения, пытаясь разглядеть веб-камеру над экраном, ее там нет. Она замаскирована под клавишу F6 в верхнем ряду клавиатуры. Сама камера обычная — разрешением 720p, но вполне подойдет для видеозвонков. Вопрос лишь в том, насколько будет удобно ею пользоваться.

C сегодняшнего дня Honor MagicBook 13 и Honor MagicBook 15 можно заказать в Китае, но реальные продажи стартуют 1 декабря. Несмотря на то, что недавно Microsoft возобновила продажи лицензий Windows 10 компании Huawei, Honor MagicBook 13 и Honor MagicBook 15 предлагаются и в версиях с Linux в качестве более доступной альтернативы Windows 10.

Цены выглядят следующим образом:

MagicBook 14 MagicBook 15 Ryzen 5, 8/512GB (Windows 10) ¥3 900 ($555) ¥3 900 ($555) Ryzen 7, 8/512GB (Windows 10) ¥4 200 Н/Д Ryzen 5, 8/256GB (Linux) Н/Д ¥3 300 ($470) Ryzen 5, 8/512GB (Linux) ¥3600 ($510) ¥3600 ($510) Ryzen 7, 8/512GB (Linux) ¥3900 ($555) Н/Д

Источник: GSM Arena