Анонсирован ноутбук Razer Book 13 для офисных задач: дисплей с соотношением 16:10, CPU Intel и цена от $1200

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Компания Razer, известная в качестве производителя игровых аксессуаров и компьютерных систем, анонсировала ноутбук Razer Book 13. Эта модель предназначена для применения в сфере бизнеса и выполнения офисных задач. Хотя внешне новинка напоминает игровое устройство Razer Blade Stealth 13.

Ноутбук Razer Book 13 является компактным решением. Он оснащён 13-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10 (разрешение 1920×1200 точек). В качестве опции может предлагаться сенсорная панель с тем же разрешением или с разрешением 3840×2400 точек. Конфигурация может включать процессор Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ. Графическая подсистема предлагает только интегрированные в процессор GPU Intel Iris Xe, дискретные видеокарты не предлагаются.

Хотя ноутбук Razer Book 13 и сохранил некоторое сходство с игровым собратом, включая RGB-подсветку клавиатуры, всё же устройство обладает и рядом отличий. В частности, новинка оказалась немного меньше в размерах получила ряд интерфейсов, которые могут быть востребованы при офисном применении, включая слот для карты памяти microSD, видеовыход HDMI 2.0, два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, один порт USB 3.2 Type-A и звуковой разъём для подключения наушников. Устройство соответствует требованиям сертификации программы Intel Evo.

Ноутбук Razer Book 13 поступит в продажу на протяжении ноября в виде трёх конфигураций:

Стандартный дисплей с разрешением 1920×1200, процессор Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью 256 ГБ – $1199,99.

Сенсорный дисплей с разрешением 1920×1200, процессор Intel Core i7-1165G7, 16 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью 512 ГБ – $1599,99.

Сенсорный дисплей с разрешением 3840×2400, процессор Intel Core i7-1165G7, 16 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью 512 ГБ – $1999,99.

Источник: The Verge