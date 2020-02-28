Анонсирован смартфон vivo Z6 5G с чипсетом Snapdragon 765G, игровыми возможностями и быстрой зарядкой на 44 Вт

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Компания vivo подготовила к выпуску новый смартфон, призванный прийти на смену модели Z5. Новинка получила название vivo Z6 5G, и, как видно из названия, она предлагает поддержку нового стандарта связи.

Анонсированная модель оснащена 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 2400×1080 точек (соотношение сторон 20:9). С трёх сторон дисплей окружён небольшими рамками, лишь под экраном имеется более крупная рамка. В верхнем правом углу экрана имеется сквозное отверстие диаметром 3,85 мм, в котором разместилась фронтальная камера. Дисплей занимает 90,74% лицевой панели.

Смартфон vivo Z6 5G несёт на борту систему-на-чипе Snapdragon 765G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Для охлаждения чипсета используется жидкостная система охлаждения «компьютерного класса», которая с помощью 8,5-миллиметровой тепловой трубки и многослойного графитового радиатора обеспечивает снижение температуры чипа под нагрузкой на 10 градусов Цельсия. Устройство поддерживает связь 5G в двух режимах (SA и NSA).

На задней панели смартфона vivo Z6 5G расположен прямоугольный блок камер на базе четырёх модулей. Он включает главный 48-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (угол обзора 112 градусов), 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. Камера способна снимать фотографии в формате RAW и предоставляет рекомендации по выбору поз на основании встроенной базы, включающей 144 варианта. В вырезе дисплея разместилась 16-мегапиксельная камера для автопортретов.

Смартфон vivo Z6 5G получил батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки с передачей 44 Вт энергии. Благодаря этому всего за 30 минут зарядки можно восстановить 70% заряда аккумулятора, а полная зарядка занимает 1 час. Устройство также содержит порт USB-C и 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой Funtouch OS. Пользователям предлагаются такие игровые функции, как Multi-Turbo 3.0, Game Space 3.0 и Game Box.

Смартфон vivo Z6 5G поступит в продажу в Китае с 29 февраля по цене $330 и $373 за модификации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти. На выбор пользователей будут предлагаться три версии цветового исполнения корпуса: Ice Age, Interstellar Silver и Aurora Black.

Источник: gsmarena