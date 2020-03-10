Анонсирована бесплатная кросс-платформенная королевская битва Call of Duty: Warzone с дополнительным режимом «Добыча»





Разработчик серии игр Call of Duty – компания Infinity Ward – готовится запустить новую бесплатную игру в жанре королевская битва. Этот проект получил название Warzone.

Королевская битва Call of Duty: Warzone будет бесплатным кросс-платформенным проектом. Таким образом, для запуска не потребуется быть владельцем игры Modern Warfare. Однако фанаты Call of Duty, купившие последнюю часть игры, получат доступ к эксклюзивным скинам персонажей и индивидуальному оружию.

В игре будет доступно два режима: традиционная «Королевская битва» и новый режим «Добыча». В случае «Королевской битвы» на одной карте сойдутся 150 игроков. Это могут быть одиночки или группы по 2 или 3 человека. Уничтожая соперников на постоянно уменьшающейся пригодной для жизни территории, в итоге останется только один игрок или одна группа. Что касается режима «Добыча», то здесь победителем окажется та группа, которая сможет накопить миллион раньше других. Разработчики реализовали систему контрактов, за выполнение которых игроки будут получать оружие, деньги, опыт и другие награды. Также предусмотрена возможность вернуться в бой после поражения. Соответствующее право можно будет выбороть в тюремном поединке.

Игра Call of Duty: Warzone должна стать доступной пользователям с 10 марта. Присоединиться к проекту можно по следующему адресу.